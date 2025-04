Clam multitudinari a Palma en defensa de l’habitatge digne: «Volem viure a Mallorca!»

Clam multitudinari en defensa de l’habitatge digne. Més de 12.000 persones, 3.500 segons la Delegació del Govern espanyol, s’han manifestat aquest dissabte a Palma per a defensar el dret a l’habitatge i reclamar que els ciutadans siguin el focus real de les polítiques d’habitatge. «Volem viure a Mallorca!», ha estat el crit més unànime.

La manifestació ha estat convocada pel Sindicat Habitatge Palma, el GOB, 'Menys Turisme, Més Vida', el Banc del Temps de Sencelles, la PAH, 'Mallorca no es ven' i STOP Desnonaments, sota el lema 'Acabem amb el negoci de l'habitatge', i s’ha emmarcat en les desenes de manifestacions que tenen lloc en diferents punts de l’Estat espanyol al llarg de la jornada.

El portaveu del Sindicat Habitatge Palma, Miquel Durán, ha explicat que el motiu pel qual aquest dissabte s'ha convocat aquesta manifestació és per a «criticar aquest model de vida, que l'habitatge és un bé de mercat i amb el qual especular i no un dret per a tots».

A més, ha afegit, que s’ha convocat la protesta «per a socialitzar el discurs», per a «conscienciar a la gent i que s'organitzi tot l'any per a lluitar contra aquest sistema que porta a gran part de la classe treballadora a la misèria, perquè ha de destinar gran part del seu sou al lloguer» i, finalment, «per a revertir aquesta situació».

En la mateixa línia, la portaveu de la PAH Mallorca, Bel Abrams, ha considerat «molt necessària» la manifestació d'aquest dissabte perquè «cada vegada hi ha més persones afectades per casos de desnonaments». «Abans hi havia més afectats per la hipoteca, ara hi ha més casos relacionats amb el lloguer, de persones afectades per la finalització de contractes, per lloguers que no poden pagar, o persones que no troben cases, per la qual cosa hi ha famílies amuntegades en un habitatge», ha explicat.

Per part seva, la portaveu del GOB, Margalida Ramis, ha explicat que la manifestació respon al fet que l'«habitatge és la problemàtica central en les problemàtiques socials, especialment en aquelles ciutats i territoris que sofreixen turistificacióexcessiva, perquè tot el mercat de l'especulació s'entremescla amb la dinàmica de la mercantilització turística de l'habitatge», la qual cosa «deixa menys parc d'habitatge a la disposició de lloguer i venda, i en unes condicions que són cada vegada més inassumibles, que empobreixen».

A més, Ramis ha explicat que el GOB s'ha sumat a aquesta manifestació «per la qüestió de la defensa territorial, i davant les polítiques que està impulsant el Govern de Marga Prohens, que, amb l'excusa de l'habitatge, està impulsant la desregulació urbanística i tornar a posar sòl a la disposició de la construcció, quan hi ha altres polítiques que, si tens una mirada social de la problemàtica de l'habitatge, són perfectament assumibles sense necessitat de construir més».

Finalment, el portaveu del Banc del Temps de Sencelles, Javier Barbero, ha recordat que «ha passat un any de la primera gran manifestació per a reivindicar l'accés a un habitatge digne a Mallorca» i la situació «ha empitjorat», ja que al seu judici «s'ha agreujat el tema del preu, l'especulació i la desprotecció i desatenció de la ciutadania».

Per aquest motiu, ha defensat el «tornar a sortir als carrers per a, una vegada més, exigir que els residents han de ser en el focus principal d'atenció de les polítiques d'habitatge». Unes polítiques que Barbero ha reclamat que «siguin valents, que facin costat als residents i de les quals es pugui estar segurs que tindran continuïtat».

Perquè, segons ha lamentat el portaveu, «es respira un ambient d'indefensió, que fa que es pensi que no hi ha res a fer i que hi hagi molta gent que ja ha abandonat el seu projecte de vida a l'illa». «Volem demanar que no marxi ningú més», ha sentenciat.

AVINGUDES PLENES Ni gent sense casa, ni cases sense gent!

