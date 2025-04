Assenyalen la culpabilitat de les immobiliàries en la greu situació de l'habitatge a Mallorca

Tothom és conscient, a hores d'ara, que a Mallorca hi ha milers d'habitatges buits però tant les institucions com el sector privat mantenen que fa falta construir-ne més habitatge per a solucionar la crisi. En el marc d'aquesta situació s'ha convocat una gran manifestació aquest dissabte a Palma que demana que es deixi de fer negoci amb aquest dret fonamental.

Un dia abans de la convocatòria, aquest divendres, han aparegut pintades a diverses immobiliàries de Palma en què se les assenyala com a culpables. En un comunicat, l'Associació Balear d'Immobiliàries Nacionals i Internacionals (ABINI) ha condemnat les pintades, les ha qualificades d'«actes vandàlics» i ha assegurat que s'acusa «falsament» el sector immobiliari de ser el responsable de l'emergència habitacional. A més, ha defensat que les immobiliàries «no són el problema, sinó part de la solució» i ha reivindicat que han estat els primers a fer un pas endavant i posar-se «de cara davant la situació d'emergència habitacional». L'associació ha demanat a les institucions, els partits polítics i la societat civil que condemnin amb la mateixa fermesa aquests actes. «No es pot construir res des de l'odi ni la violència. El que cal és diàleg, col·laboració publicoprivada i voluntat política real per a desblocar sòl, agilitzar llicències, fomentar la rehabilitació i promoure vivenda accessible», han indicat. No obstant això, resulta evident que les immobiliàries són part de l'engranatge que converteix una necessitat i un dret bàsic com l'habitatge en una mercaderia. Cal recordar que formen part del sector que més s'ha beneficiat de la bombolla de l'habitatge que ha empobrit la població i ha fet malbé el territori. A més, la compra d'habitatge per part de persones amb un alt poder adquisitiu, amb l'objectiu de fer segones residències o simplement com a inversió, s'ha disparat en els darrers temps. Aquest fenomen ha augmentat encara més els preus del mercat immobiliari i l'ha fet cada vegada més inaccessible per a les classes populars. Un altre dels factors que està en debat és la possible limitació de compra d'habitatge per part de no residents. Un «colonialisme immobiliari» que impossibilita l'accés a l'habitatge als residents i que accelera els processos de gentrificació. En aquest context, les reivindicacions de la manifestació d'aquest dissabte són clares: Habitatges buits mentre la gent no pot pagar un lloguer digne

Preus desorbitats per l’especulació immobiliària i el turisme de luxe

Més construcció que destrueix territori sense garantir accés a l'habitatge

Manca de polítiques socials i control del mercat immobiliari