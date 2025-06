Centenars d'escaquistes gaudeixen del X Festival d'Escacs de l'AEB, celebrat al Club Nàutic S'Arenal de Llucmajor

La primera part del festival d'Escacs de l'Associació d'Escacs de Balears (AEB) va concloure amb un notable èxit de participació.

La jornada va començar dissabte, 31 de maig, amb l'emocionant torneig escolar ‘Premi Escola d'escacs Llucmajor’, que va reunir 77 joves promeses dels escacs. A la tarda, l'adrenalina es va apoderar de l'ambient amb el torneig blitz ‘Premi Planificam’, en què 76 contendents van demostrar la seva rapidesa i estratègia en la resolució de les seves partides.

D'altra banda, el diumenge 1 de juny va estar dedicat a les competicions per equips, amb més de 120 participants representant a 24 entre ells l'equip murcià de Jumilla i dos de l'escola polonesa MSK Wicher. Essent el Megaescacs el campió i a nivell escolar el Reis i Dames B.

Diumenge a la tarda va tancar la fase de competició amb dos tornejos de gran interès: la trobada de mestres, patrocinat per l'il·lustrador Tolo Matas i Licors Moyà, i simultàniament el torneig de Joves Promeses, on observarem l'alt nivell dels escacs que hi ha a la nostra comunitat.

Pel que fa als resultats dels tornejos individuals, al torneig escolar els guanyadors van ser Ignacio Poyato, Henrik K. Smith i Sebastià Garcia Al torneig blitz, Alejandro Castellanos, Joan R. Galiana i Pau Marín es van alçar amb els primers llocs, Cal destacar que en aquest torneig que es va guardar un emotiu minut de silenci per la recent pèrdua de Miguel Angel Hermida, jugador del club d'escacs local.

Al torneig de Mestres ‘Premi Licors Moyà’, el triomf va ser per un dels millors escaquistes de les Illes Balears, l'artanenc Pau Marín, amb menys de 14 anys seguit per Manuel Ermachenko i Daniel Martin. Al torneig de Joves Promeses, Adrià Sampol del Club Escacs Andratx es va emportar la victòria, seguit per Lluc Marí de Reis i Dames de Llevant i Lais Navarro de la Balanguera.

El gran nombre de participants és un clar exponent de la salut dels escacs a les Illes Balears que gràcies al Club Nàutic Arenal, especialment a Isabel Borrás i Antonio Moreno, a l’Ajuntament de Llucmajor, als representants de la Federació Balear d'Escacs, Chelo Pou i Joan Pere Cerrato, i el suport del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del CIM, Bombers de Mallorca, Direcció General d'Esports del Govern, Tolo Matas il·lustrador, Planificam Bar Tango, Licors Moyà, Club Escacs Vuit Peons.

Aquest diumenge 8 de juny es tancarà el Xè festival amb Tres conferències al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

17.30 h.: ‘Escacs com a teràpia del deteriorament cognitiu’ a càrrec de Jaume Sauleda, metge pneumòleg de l'Hospital Universitari Son Espases. 18,30 hores: ‘Escacs terapèutics a oncologia’ per José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears

19.30 hores: ‘Pensar bé per viure millor: els escacs i altres jocs d'estratègia com a gimnàstica del pensament’ a càrrec de José Luis Segura, director de l'Escola internacional de jocs d'estratègia del Col·legi Luis Vives.

Altres Notícies

Martín Krauchi, Ivan Rodríguez i Marc Piedrabuena guanyadors del trofeu Delegació de Menorca 2025.

43 escaquistes, repartits entre categoria absoluta i escolar (22 i 21, respectivament) disputaren el Trofeu Delegació de Menorca 2025, disputat 7 rondes en el Centre Cultural d’Alaior.

A categoria absoluta, domini de Martin Krauchi (CECA) que va aconseguir el ple de victòries i amb 7 punts finals és el nou campió d’aquest torneig, seguit per Joan Cubas 6 punts i tercer Adria Torrent (CC Es Castell).

A la categoria escolar, en el primer lloc hi va haver empat a 6 punts entre els jugadors Ivan Rodríguez (CC Alaior) i Marc Piedrabuena (CE Ferreries), desfent-se el desempat per punts bucholz, a on s'imposà n'Ivan.

El club d’escacs d’Es Castell ja ho té tot enllestit pel pròxim Torneig Llevant d’Escacs Ràpid que tindrà dues jornades aquest dissabte i el 14 de juny.

Mentre a Eivissa l'escaquista italià i mestre FIDE Nicolò Napoli, del Club Eivissa 64, s'ha coronat campió del tradicional trofeu d'escacs Festes de Puig d’en Valls, valedor per a ELO de la Federació Internacional d'Escacs (FIDE), aconseguint 5,5 punts de 6 possibles, els mateixos que el segon classificat, Adrià Marí, a qui va superar per un únic punt de desempat. El tercer lloc va ser per a Johnn Jans Amelines.

El Club Esportiu Incaescacs des Raiguer, al seu local d'Inca organitza el tancat escolar Consell de Mallorca, a les seves instal·lacions els dies 6 i 7 de juny. Les primeres partides començaran aquest divendres a partir de les 18.00 hores.

Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/