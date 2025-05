El joc tradicional del Terceti de Maria de la Salut viatja a Guadalajara per competir al V Campionat Interprovincial

Deu jugadors de Maria de la Salut representaran Mallorca en el V Campionat Interprovincial de Guarranga, un joc de cartes d’origen incert i considerat en perill d’extinció, que se celebrarà el pròxim dissabte 31 de maig a Molina de Aragón (Guadalajara). El Terceti, com es coneix a l’illa, és un joc ancestral de naips que, a Mallorca, només es juga a Maria de la Salut. Aquesta serà la primera vegada que el municipi mallorquí participa en aquest torneig, juntament amb altres localitats on el joc rep noms diferents: Abengibre (Treses), l’Olleria (Els tres sets) i la mateixa Molina de Aragón (La Guarranga).

Aquest antic joc, amb arrels al segle XIX, es disputa entre dues parelles amb una baralla espanyola modificada (sense vuits ni nous), i la parella guanyadora és la que primer suma tres cantons. A Mallorca, per guanyar un cantó cal fer 30 punts, i es poden aconseguir punts addicionals mitjançant diverses combinacions com els tres tresos, dosos, asos o les «politanes» (tres, dos i as d’un mateix coll).

El Terceti destaca per la seva riquesa lingüística, amb expressions populars com «anar a lligar garbes», «passar pel tasser» o «cantes més que en Machín», i per la seva complexitat estratègica. A diferència d’altres jocs com el Truc, no s’hi permet cap mena de senya o gest, i la memòria, l’atenció i la compenetració amb el company són claus per a la victòria.

La sorprenent connexió amb el joc italià Tressette, popular a Nàpols i documentat des del segle XVI, ha despertat l’interès d’altres territoris. Ara, aquesta trobada interprovincial permetrà als jugadors mallorquins compartir experiències i revifar aquest patrimoni lúdic.

L’expedició de Maria de la Salut estarà formada per vuit jugadors locals, un d’Inca i un d’Algaida —aquests dos darrers han après el joc recentment—. En total, el campionat reunirà 39 participants: 18 d’Abengibre, 10 de Maria, 7 de l’Olleria i 4 de Molina de Aragón. El torneig tindrà lloc al Casino de la Amistad, i cada parella disputarà sis partides, amb cantons de 21 punts.

L’esdeveniment, organitzat per l’associació cultural de Molina de Aragón amb el suport dels ajuntaments participants, serà una jornada de recuperació i divulgació cultural, on la Guarranga serà reconeguda com el que molts consideren «els escacs dels naips» per la seva profunditat estratègica i valor patrimonial.