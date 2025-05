Comencen les Jornades d’Escacs i Salut a Llucmajor

El Club Nàutic de l’Arenal i el Claustre de Son Bonaventura a Llucmajor seran la seu del X Festival d’Escacs i Salut que organitza l’Associació d’Escaquistes de Balears. Segons el seu president i ànima del festival, Joan Ramon Galiana, gran coneixedor dels escacs i persona inquieta d’una associació que reuneix aficionats d’arreu de les Illes i que va néixer l’any 2012, el festival pretén posar de manifest la relació entre els escacs i les necessitats de la ciutadania. Enguany, ens explica, el tema central serà «Escacs i Salut», un dels molts que s’han tractat al llarg d’aquests festivals, com ara la relació amb la natura, les matemàtiques o la informàtica. L’objectiu d’aquest X festival és donar a conèixer els escacs d’una manera lúdica, oberta i constructiva, amb la voluntat d’arribar de forma amable a tota la societat.

En Galiana destaca les dues grans parts del festival. Els dies 31 de maig i 1 de juny, el meravellós Club Nàutic de l’Arenal (Llucmajor) acollirà escaquistes d’arreu de les Illes i, fins i tot, d’altres indrets com el club Coimbra Jumilla de Múrcia o dos equips de Zbaskyzn de Polònia, que donen un caràcter internacional a l’esdeveniment. Hi haurà torneigs per a totes les edats: el 31 a les 10.30 h començarà un torneig escolar per a menors de 16 anys, i a les 15.30 h un torneig Blitz de 3 minuts + 3 segons per moviment, obert a tothom.

Diumenge 1 de juny, a les 10.30 h, començarà un dels plats forts: el torneig per equips amb partides de 5 minuts + 3 segons per moviment, on s’espera la participació d’uns 24 equips, és a dir, més de 120 escaquistes. Finalment, el capvespre, a partir de les 17.00 h, hi haurà dos torneigs especials: un de Grans Mestres i un de joves promeses, cada un format per 12 participants que compleixen uns requisits específics.

La segona part del festival es desenvoluparà el 8 de juny al Claustre de Son Bonaventura. A partir de les 17.30 h hi haurà conferències per acostar els escacs a persones amb malalties cròniques o per ajudar a minvar el seu deteriorament, com ara l’Alzheimer, la demència senil o el càncer. Està científicament demostrat que els escacs són una eina divertida, instructiva i saludable per a totes les edats i, a més, afavoreixen el contacte intergeneracional.

La primera conferència versarà sobre «Escacs com a teràpia del deteriorament cognitiu», a càrrec del metge pneumòleg de l’Hospital Universitari de Son Espases, Jaume Sauleda. Una hora més tard (18.30 h), el president de l’Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears, José Reyes, parlarà sobre «Escacs terapèutics a oncologia». Finalment, a les 19.30 h, el director de l’Escola Internacional de Jocs d’Estratègia del Col·legi Lluís Vives, José Luis Segura, impartirà la ponència «Pensar bé per viure millor: els escacs i altres jocs d’estratègia com a gimnasos del pensament».

El president de l’AEB no vol oblidar la seva gratitud cap a les persones voluntàries implicades en el festival i també als col·laboradors: el Club d’Escacs de Llucmajor, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Llucmajor, el Club Nàutic de l’Arenal, la Federació Balear d’Escacs, el Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca, la Direcció General d’Esports del Govern Balear, els Bombers de Mallorca, els clubs d’escacs Vuit Peons i Son Dameto, l’il·lustrador Tolo Matas i les empreses Planificam, Bar Tango, Licors Moyà, 1LUZ i Fundació Natura Parc, entre altres.

En Galiana finalitza donant les gràcies al Diari de Balears per donar difusió a aquest esdeveniment i per la seva tasca setmanal de promoció dels escacs a les Illes Balears. Convida tothom, tant aficionats com no, a comprovar in situ els beneficis dels escacs, tant a nivell competitiu com cognitiu, i a assistir a unes conferències que poden obrir línies específiques per millorar la salut tant dels malalts com dels seus cuidadors.

Notícies d’Escacs

Binissalem va celebrar una gran festa dels escacs dins el marc de la «Fira de la Pedra», el passat diumenge. Quasi 200 participants entre matí i horabaixa ompliren de taulers, rialles i bon ambient el Celler de Vins Novell, amb el suport de la Federació Balear i l’Ajuntament de Binissalem. Els guanyadors dels torneigs varen ser: Jaime de la Torre (San Cayetano) en sub-10, Lluís Garcia (La Balanguera) en sub-12, Toni Cirer (Mallorca Isolani) en sub-16, i Josep Canyelles (Mestral) a l’Obert. Per tancar la jornada, els majors de 18 anys assistiren a una degustació de vins del celler, conduïda per en Jaume, qui explicà de manera amena i científica les qualitats del vi.

També ha finalitzat el Circuit del Club Reis i Dames de Llevant amb més de 200 escaquistes i la participació de 27 centres educatius. L’últim torneig es va disputar a Es Canyar de Manacor. El guanyador individual del circuit fou David Rodríguez (Mestre Guillem Galmés), seguit de Jaume del Valle i Sergi Soler. L’escola Na Caragol d’Artà va obtenir el primer lloc per equips, seguida del Molí d’en Xema i Es Canyar.

Més informació a la Federació Balear d’Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/