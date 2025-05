Escacs i Mat al Racisme

Aquest passat dissabte, 3 de maig, ha tengut lloc un esdeveniment internacional organitzat pel Club Bayern de Múnic, la Federació Balear d’Escacs i l’Associació d’escaquistes de Balears on han desenvolupat una sèrie d'activitats donant pas a la participació de la comunitat escaquista de les Balears amb l’objectiu de posar en comú línies d'actuació entre clubs i associacions de tots els continents a l’hora de fer visible el rebuig al racisme.

Destacant el vídeo realitzat sota la iniciativa de la FBE amb destacats escaquistes i directius de diferents estaments, també hi ha hagut una videoconferència, trobada entre equips escolars i diversos tornejos en línia amb la participació d'escaquistes d'arreu del món.

La jornada vol ser un cant a la llibertat a través dels escacs i una eina de lluita per aquesta xacra mundial que necessita una resposta contundent i solidària de tothom, per a aturar l'onada salvatge que vol discriminar a les persones més vulnerables. Sens dubte, el títol, ‘Escac i Mat al Racisme’ és una frase prou motivadora per a unir a la societat, i en aquest cas al món dels escacs, en aquesta lluita que tristament encara s'ha de fer.

Ja tenim nous campions escolars de les Balears

El passat cap de setmana les diferents categories reuniren els millors escolars de les Illes a Peguera i després d'emocionades partides ja tenim els representants de la nostra comunitat que participaran en els campionats escolars.

sub-8: campió Quim Padilla (Mallorca) i milllor femenina Martina Serra (Mallorca)

campió Quim Padilla (Mallorca) i milllor femenina Martina Serra (Mallorca) sub-10 : campió Unai Ibáñez (Mallorca) i femenina Mar Tur (Eivissa)

: campió Unai Ibáñez (Mallorca) i femenina Mar Tur (Eivissa) sub-12 : campió Xavieer Marí (Evissa) i femenina Laura Rodríguez (Menorca)

: campió Xavieer Marí (Evissa) i femenina Laura Rodríguez (Menorca) sub-14 : campió Martín Krauchi (Menorca) i femenina Núria Cerdà (Mallorca)

: campió Martín Krauchi (Menorca) i femenina Núria Cerdà (Mallorca) sub-16: campió: Julian Nieto (Mallorca) i femenina Lais Navarro (Mallorca)

En total hi participaren 72 escaquistes, dins un gran ambient organitzat per la Federació Balear que presideix Joan Pedro Cerrato de diverses edats i de les grans promeses només va faltar el campió de l’Estat espanyol sub-12, l'artanenc Pau Marín. Qui no va faltar va ser l'actual campió absolut de les Balears en Martin Krauchi que ara també assoleix el de la seva categoria escolar, la sub-14.

Notícies d'Escacs a les Illes

L'austríac gran mestre Valentin Dragnev encapçala amb 7 punts, IV Sunway Festival Internacional d'Escacs, amb 33 escaquistes de 15 països, destacant la presència de 8 francesos i entre la nòmina 5 grans mestres. 62 escaquistes de diversos països i distribuïts en dos grups, segons l'Elo amb la presència de 15 titulats entre ells 5 grans mestres. En segon lloc, trobam l'ucraïnès Artem Omelja i el millor dels representants nacional està el català Josep Manuel López a la sisena posició. Mentre al grup B hi ha 28 jugadors de 7 països i d'ells 15 són de l'estat espanyol. A manca de tres rondes per finalitzar el torneig el kuwaitià Hashem Hussain amb 6 punts és el líder seguit per l'espanyol Alfonso Ceborain. I aquí ressenyar la sisena posició del formenterenc del club Quatre Torres Jordi Marull que es troba a mig punt del pòdium. Al llarg dels 10 dies que dura el festival s'han disputat diferents tornejos amb ritmes molt atractius com partides a 3 minuts, com són el Blitz, Fischer 960...

Èxit del XV Open Ciutat d'Eivissa on hem de ressenyar les exhibicions del gran mestre argentí Tomás Sosa i la candidata a mestra andorrana Júlia Muratet.

El dissabte passat es va jugar el torneig del III Blitz Chess Amics, un torneig de partides ràpides amb ritme de 3+2 organitzada pel canal de Twitch «Chess Amics», el campió va ser el gran mestre Tomás de Sosa que va guanyar les set partides que col·labora regularment en la promoció dels escacs en format digital. Mentre el maestre FIDE italià Nicolò Napoli, resident a Eivissa, es proclamà campió del XV Internacional Ciutat d'Eivissa amb 6,5 punts de 7. En segon lloc Marcos i tercer el maestre FIDE veneçolà José Manuel Díaz Velandia.

El lliurament de premis va ser presidit pel regidor de Festes, Participació Ciutadana i Barris de l'Ajuntament d'Eivissa, Francisco José Torres Haro. L'esdeveniment va comptar amb el patrocini del Patronat d'Esports municipal mitjançant un conveni de col·laboració amb el Club Escacs Eivissa 64, i la producció i coordinació van ser a càrrec de l'Associació Cultural Amics dels Escacs.

Ara donarem pas aquest cap de setmana, a Can Picafort, al campionat de les Balears de sèniors, majors de cinquanta anys i de seixanta-cinc anys amb 24 participants, i es farà conjuntament amb el sub-18, amb 16 escaquistes. El campionat se celebrarà a l'Hotel Ferrer Janeiro amb el sistema suís a 5 rondes començant el divendres 9 de maig a les 18.00 h i fent la darrera el diumenge a les 11.00 h.

Més informacions a la web de la Federació Balear d'Escacs.