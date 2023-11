Mallorca el millor destí per a les destinacions weddings

Mallorca sempre ha figurat entre les destinacions turístiques predilectes a escala global. Tot i això, la seva fama ha transcendit al turisme convencional per posicionar-se al mapa de les destinacions weddings o casaments fora del lloc d'origen.

Si vols entendre com aquesta illa balear ha captivat la imaginació de milers de parelles de tot el món a la recerca del lloc perfecte per al casament, segueix llegint.

Casar-se a Mallorca

Casar-se en un lloc diferent del d'origen o residència habitual ha guanyat popularitat els darrers anys. En aquest context, Mallorca s'ha descobert com una de les destinacions més apreciades per celebrar casaments. Segons dades d'Island Homes Mallorca, la demanda d'originalitat i elements sorpresa s'ha intensificat.

Aquesta necessitat de ser únic es manifesta en cada aspecte del casament: des de l'elecció del lloc i la cerimònia, passant pel menú i fins i tot a la selecció de la vestimenta. Tot això té un únic objectiu: fer que l'esdeveniment sigui memorable tant per als convidats com per als contraents.

A més, moltes parelles opten per incorporar elements de la cultura i tradicions locals a la seva cerimònia, cosa que afegeix un toc extra de singularitat i autenticitat a l'enllaç.

Noves idees per organitzar un casament

Organitzar un casament lluny del país o ciutat d'origen no és una tasca fàcil. Requereix una planificació meticulosa i presenta reptes tan econòmics com a logístics. Tot i això, el concepte de 'destination wedding' ha guanyat terreny, especialment per als que busquen una celebració que quedi gravada a la memòria.

Les parelles que opten per aquest tipus d'enllaç busquen més que una simple cerimònia; volen una experiència completa que s'assembla a unes minivacances per a tots els assistents.

De fet, algunes d'aquestes celebracions s'estenen per diversos dies i inclouen activitats com ara excursions turístiques, sopars de benvinguda i berenars de comiat, maximitzant així l'experiència per a tots els involucrats.

Segons Jaume Martorell, CEO d'Island Homes Mallorca, l'illa ha vist un apogeu de visitants procedents especialment dels Estats Units per celebrar aquests casaments. Informes de l'Associació de Professionals de Noces i Esdeveniments de les Balears confirmen que la tendència ha crescut un 40 per cent després de la pandèmia.

Aquest increment ha estat facilitat, en gran manera, pels vols directes des de ciutats internacionals com Nova York, París i Londres, on els casaments d'aquest tipus estan cada cop més en voga.

A més, el suport de l'administració local i de les empreses de turisme ha estat crucial per al desenvolupament i la promoció d'aquest nínxol de mercat a Mallorca.

Llocs idonis per casar-se a Mallorca

Quan es tracta de 'destination weddings', la ubicació ho és tot. A Mallorca, les viles de luxe han emergit com les més cobejades per a la celebració d'aquests esdeveniments. Aquestes propietats, ubicades en emplaçaments pintorescos i envoltades de natura, ofereixen una àmplia gamma de serveis i comoditats.

Des de piscines privades fins a jardins exuberants i habitacions luxosament decorades, aquestes viles eleven l'esdeveniment a un nivell de luxe i exclusivitat. Però no es tracta només del material; l'entorn també ofereix un escenari espectacular que es presta per a fotografies impressionants, contribuint a fer del casament un esdeveniment veritablement inoblidable.

A més, aquestes viles ofereixen una completa independència, seguretat i privadesa. Empreses especialitzades en la gestió d'aquests espais asseguren que cada detall, des de la decoració fins a la gastronomia, sigui curós a l'extrem, sense sortir-ne.

D'aquesta manera, no només s'ofereix un lloc per a la cerimònia, sinó que es garanteix una experiència única i completa per als assistents, incloent-hi opcions per a casaments sostenibles i ecològics que estan guanyant popularitat.

L'impacte econòmic de les destinacions weddings

Aquests casaments no només són un canvi cultural o una declaració d'estil, també tenen un impacte econòmic significatiu a l'illa. Segons diverses estimacions, el cost total d'organitzar un casament d'aquest calibre pot arribar fàcilment fins als 200.000 euros.

Però la despesa no s'acaba aquí. Cadascun dels convidats, que solen ser entre 30 i 100, també incorre en despeses durant la seva estada, cosa que suma un benefici econòmic considerable per a Mallorca.

A més, aquests esdeveniments generen ocupació local i donen un impuls a sectors com l'hospitalitat, la restauració i els serveis de transport, enfortint així l'economia insular.

En resum, la creixent popularitat de les 'destination weddings' a Mallorca representa més que una moda passatgera. Està convertint l'illa en el focus d'un tipus de viatger especialitzat i de luxe.

Atès el prestigi turístic i les comoditats que ofereix les Balears, és previsible que aquesta tendència no només continuï, sinó que floreixi en els pròxims anys.