L'Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua fan una crida a sortir massivament al carrer per la Diada per la Llengua el 10 de maig. Les entitats organitzen la Diada per la Llengua el pròxim dissabte a la plaça nova de Santa Maria del Camí amb el lema 'Sí a la llengua. Per Mallorca!'.

En un context convuls i delicat marcat pel retrocés de l’ús social del català i per les polítiques regressives impulsades pel PP-Vox, fan una crida a omplir la plaça Nova de Santa Maria del Camí en una demostració de força col·lectiva i de compromís amb la defensa de la llengua i la cultura pròpies.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha assenyalat que, davant la reculada en l’ús del català a Mallorca i l’aplicació de polítiques lingüístiques hostils per part de les institucions, ha arribat el moment de mobilitzar-se i sortir al carrer per dir prou. Llabrés ha remarcat que «no es pot agredir impunement la llengua, el territori i la memòria d’un poble».

El president també ha destacat que, enguany, la Diada per la Llengua combina el caràcter reivindicatiu amb un ambient lúdic i festiu i ha expressat que espera una resposta massiva per a omplir la plaça Nova de Santa Maria en defensa de la llengua i la cultura pròpies. Així mateix, ha afegit que la gran ballada popular serà «una mostra imponent de força i compromís compartit amb el nostre patrimoni lingüístic i cultural».

Per la seva part, Josep Buades, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua, ha destacat que «l’any passat a la plaça Major vàrem dir que els joves no estàvem cansats després d’un Correllengua de rècord, el primer que va recórrer les quatre illes. Enguany hem tornat a demostrar el compromís del jovent amb aquesta terra i amb aquesta llengua amb l’Acampallengua a Felanitx». Per a caminar cap a la normalització lingüística, ha afegit, «fan falta polítiques valentes, incorporar nous parlants, però també un compromís ferm dels catalanoparlants amb la llengua. Perquè el català hi sigui sempre i arreu fa falta que els que l’estimam l’emprem dia a dia en cada conversa. Ser a Santa Maria també és important per recordar-nos que aquest gest no és individual, sinó que som molts els que militam la llengua dia a dia».

Buades també ha manifestat que aquesta Diada és també per a recordar als poders públics que el model actual és insostenible. «Els mallorquins necessitam, mereixem un canvi de model turístic, econòmic i social, sense el qual no podem aspirar a la plena normalització de la nostra llengua ni a un futur digne per noltros i els que vendran», ha afegit.

Finalment, el portaveu de Joves per la Llengua ha manifestat que «l’individualisme, de cada vegada més, es va obrint pas en la societat i s’afirma també que el jovent no està compromès. Però, en aquest context, en els moments en què la nostra llengua i el nostre país ens necessita, demostram que hi som més que mai. Els joves no deixarem perdre un fil de lluita que finalitzarà amb la plena normalització del català. Ens trobam aquest dissabte 10 de maig a Santa Maria per dir sí a la llengua, per una Mallorca més digne i per seguir sumant forces».

La jornada reivindicativa d’enguany convoca també una ballada popular multitudinària i sense precedents, amb la participació de milers de balladors per a defensar, celebrar i reivindicar la llengua i la cultura pròpies.

L’acte central de la Diada per la Llengua se celebrarà a les 19.30 h i comptarà amb una sonada de xeremiers, els parlaments de Josep Buades i Antoni Llabrés, i la interpretació de La Balanguera amb Victorí Planells i Natalia Tascón.

La gran ballada popular arrencarà a les 16.30 h i s’allargarà durant més de sis hores amb l’actuació de Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers. Repartits en dos escenaris, aquests grups aportaran la seva energia i trajectòria per a crear un ambient vibrant i emocionant en una jornada que es preveu inoblidable.

L’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua fan una crida a tota la ciutadania perquè «participi activament d’aquesta jornada festiva i reivindicativa que vol esdevenir una fita històrica en la defensa de la llengua i la cultura pròpies».