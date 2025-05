El president del Consell de Mallorca, a una consellera del PSOE: «Què ha estat això? Un orgasme silenciós?»

El Grup Socialista al Consell de Mallorca ha denunciat «l’actitud masclista» del president Llorenç Galmés (PP), després que aquest dijous hagi fet un comentari vergonyós adreçat a la consellera Juana M. Adrover. Durant la intervenció de la consellera, Galmés ha qualificat un sospir com un «orgasme silenciós». El comentari s’ha escoltat per l'emissió del ple per les xarxes socials, i ha provocat un gran estupor, perquè qui l’ha proferit és precisament el màxim dirigent del Consell de Mallorca i la persona que te l’escomesa de dirigir els debats del ple.

És per això que, immediatament que la direcció del Grup Socialista ha tengut coneixement del fet, tant la portaveu Catalina Cladera com la mateixa consellera Adrover han demanat repetidament l'aturada del ple i la disculpa immediata de Galmés pel comentari inadmissible que acabava de fer a un membre del ple. «Resulta del tot punt inacceptable que ningú, i molt manco el mateix president del Consell de Mallorca, protagonitzi aquest tipus d'incidents que denigren o intenten menystenir a les dones. No és la primera vegada que aquest Grup expressa queixes per la forma en què Galmés dirigeix el ple, fent parts i quarts en el tracte als consellers que li fan suport respecte als de l'oposició. O permentent expressions que vulneren l'honorabilitat dels membres del ple o conculquen la legalitat en matèria de Memòria Democràtica, quan un conseller de Vox es va referir a l'alçament militar del 1936 com a cruzada de liberación nacional», han remarcat. Per tot això el Grup Socialista exigeix que el president del Consell de Mallorca s'esforci a «complir puntualment les obligacions del seu càrrec» i que «recuperi la imparcialitat, el respecte a la legalitat i al reglament de la Institució en l'exercici de les seves funcions».