UGT demana que els 21 milions d’euros destinats al pla de segregació lingüística es destinin al pla de climatització de centres

La UGT Ensenyament demana que les oposicions es desenvolupin de forma centralitzada a la UIB o a centres públics no universitaris degudament climatitzats, per les altes temperatures que tant els tribunals com els aspirants han hagut de suportar el darrer cap de setmana durant el desenvolupament de les diferents proves.

El sindicat considera que les infraestructures on es desenvolupen les oposicions s’han de millorar per a facilitar la feina dels tribunals i permetre que els aspirants efectuin les proves en òptimes condicions pel que fa a les altes temperatures que s’han de suportar als centres no climatitzats, amb l’objectiu de garantir la salud del col·lectiu docent i el rendiment dels aspirants i els tribunals.

«Lamentablement, aquestes condicions no són noves ni imprevisibles. Any rere any, les oposicions docents es desenvolupen sense garantir condicions ambientals adequades. Molts centres no disposen de sistemes de ventilació efectius, ni de climatització, la qual cosa converteix aules i zones comuns en espais poc aptes per al desenvolupament de proves tan rellevants com les oposicions docents», expliquen.

Aquesta situació també afecta greument l’activitat lectiva. Tant l’alumnat com el personal docent es veuen obligats a conviure amb unes condicions de temperatura excessives.

Per això, des d’UGT Ensenyament demanen a la Conselleria d’Educació:

● Que les proves d’oposició es desenvolupin garantint unes condicions òptimes.

● Que es prenguin mesures immediates per a dotar els centres de sistemes de climatització adequats.

● Que es garanteixin espais segurs i saludables per a opositors, tribunals, alumnat i docents.

● Que els 21 milions d’euros destinats a augmentar la partida del pla pilot de segregació lingüística es destinin al pla pilot de climatització de centres.

«Consideram que la Conselleria d’Educació ha d’actuar per tal que cessin aquestes situacions any rere any, conseqüència dels efectes evidents del canvi climàtic», remarquen.

La Secretària del sector d’Ensenyament de la UGT, Azahar Tortonda, traslladarà a la Direcció General Docent les queixes rebudes tant per part dels tribunals com dels opositors, proposant alternatives com centralitzar les oposicions a la UIB, com ja es fa per altres administracions com la CAIB o el Consell de Mallorca, perquè en la propera convocatòria els docents que conformen els tribunals i els aspirants a les proves tenguin unes condicions de climatització adequades i paral·lelament se’ls faciliti la logística dels desplaçaments amb amplis aparcaments i transport públic (metro + bus) per tal d’accedir sense inconvenients a efectuar els exercicis presencials de les oposicions docents.