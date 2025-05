L’STEI aconsegueix que s’ofereixin els mòduls de català a la formació professional

Els mòduls de llengua catalana professional seran una realitat a tots els cicles formatius de la formació professional, gràcies a una petició que l’STEI va fer el maig de 2024 a la Conselleria d’Educació i Universitats i a la Direcció General de Formació Professional.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa per la qual s’estableixen els mòduls optatius dels ensenyaments de Grau D del sistema de formació professional s’ha establert la possibilitat que tots els centres que imparteixin Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior puguin oferir com a mòdul optatiu Català professional bàsic i Català professional intermedi.

L’opció per als mòdul de català professional serà voluntària amb una oferta de de nivell bàsic per a l’alumnat que no ha cursat l’ESO en un territori de parla catalana. Hi haurà també l’opció del nivell intermedi, per a alumnes amb coneixements previs de català, que consolida i amplia les competències lingüístiques en contextos professionals, acadèmics i socials.

La societat illenca necessita proveir-se d’una població ben formada, ben remunerada, digitalment alfabetitzada, i amb unes competències lingüístiques sòlides que atenguin la demanda i el dret dels ciutadans i ciutadanes de les Illes de ser atesos en català.

Petició als centres de Formació Professional

Per aquest motiu, el sindicat demana als centres que ofereixin a l’alumnat la possibilitat de cursar aquests dos mòduls de llengua catalana, per tal de contribuir a la millora de la seva formació.

L’STEI valora de manera positiva la mesura com una primera passa, tot i que la considera insuficient; cal que sigui d’oferta obligatòria per a tots els centres que imparteixen cicles formatius. En aquests moments les Juntes de Personal de les quatre illes demanen als centres que donin a l'alumnat la possibilitat de cursar aquests mòduls de català professional.

També recorda a la Conselleria d’Educació i Universitats el compromís d’elaborar i implementar un pla de xoc de mesures socioeducatives per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius, tal com recull el punt 30 de l’Acord de millores de 2023.