Pimem, Grup Serra i Ràdio Mallorca Cadena SER presenten la primera Gran Gala del Comerç de Mallorca

El dimarts 1r de juliol, a les 20 hores, el Teatre Principal de Palma acollirà la primera Gran Gala del Comerç de Mallorca on s’entregaran els premis als guanyadors d’aquesta primera edició. Uns guardons que pretenen posar en valor al teixit comercial de l'illa, en paraules dels propis organitzadors.

Per al president de Pimem, Jordi Mora, el comerç és un pilar indiscutible per a l’economia de Mallorca. «Les xifres del sector parlen per si soles. Setanta mi llocs de feina, representa un 14% del PIB, un volum de negoci al 2023 de vint mil milions d’euros o setze mil punts de venda», ha afegit Mora durant la presentació.

Pimem ha dividit aquests premis en catorze categories i aquests en són els guanyadors:

1. PREMI AL MILLOR COMERÇ DE PROXIMITAT

□ La Industrial. Palma.

2. PREMI AL MILLOR COMERÇ EMBLEMÀTIC

□ La Pajarita. Palma.

3. PREMI A LA PROMOCIÓ INSTITUCIONAL EN FAVOR DEL COMERÇ LOCAL

□ Ajuntament d’Inca pel suport a la campanya «Comprar a Inca té premi 2025».

4. PREMI A LA MILLOR INICIATIVA DE SOSTENIBILITAT EN EL COMERÇ

□ Skytrash. Manacor.

5. PREMI A LA MILLOR INICITIAVA DE VENTA ONLINE AMB COMERÇ FISIC

□ Foto Ruano. Palma.

6. PREMI A LA MILLOR PARADA DE MERCAT

□ Mel Vici. Alaró.

7. PREMI AL MILLOR PRODUCTE LOCAL (no gastronòmic)

□ Sebastià Vidal Jaume Barques de Fusta-Vilafranca.

8. PREMI AL MILLOR ARTESÀ/NA.

□ Can Poca Palla. Capdepera.

9. PREMI MILLOR APARADOR

□ Forn Fondo. Palma..

10. PREMI MILLOR DISSENY I AMBIENTACIÓ INTERIOR

□ Llibreria Babel. Palma.

11. PREMI MILLOR INICIATIVA SOLIDÀRIA AMB I PER AL COMERÇ

□ Esment productes. Palma.

12. PREMI EL CREIXEMENT COMERCIAL DE LA ENTITAT

□ Ópticas Florida. Felanitx-Manacor

13. PREMI A LA MILLOR CREATIVITAT PUBLICITÀRIA APLICADA AL COMERÇ

□ Xino’s. Palma.

14. PREMI AL FOMENT DEL CATALÀ A L’ESTABLIMENT COMERCIAL

□ Melicotó. Palma.

Segons han assenyalat, el trofeu ha estat creat pel reconegut escultor Lolo Garner.

La gala comptarà, a més, amb les actuacions del músic David Cabot i l'humorista Rubén García i estarà conduïda pels periodistes Carlos Durán i Mar Puigserver.

L'accés és gratuït mitjançant invitació que pot descarregar-se a través de la pàgina web del Teatre Principal de Palma.