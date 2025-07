Tornen les arts al carrer a Capdepera amb una nova edició del 'Street Arts Festival'

Tornen les arts al carrer a Capdepera, torna 'Street Arts Festival'. I ho fa amb una desena de funcions diferents que es podran gaudir des de diferents punts de Capdepera i Cala Rajada entre el dimecres 23 de juliol i el dissabte 26. Un any més, la programació s’adreça a tots els públics amb un ventall de propostes que van del circ a la dansa passant pel teatre amb baldufes, l’humor i les cercaviles, que ompliran els carrers de Capdepera i Cala Rajada durant la darrera setmana de juliol.

«El Festival d'Arts al Carrer és molt més que un esdeveniment cultural: és una celebració de la creativitat, de la convivència i de l'espai públic com a lloc de trobada», ha assegurat Mireia Ferrer, batlessa de Capdepera, a la roda de premsa de presentació de la programació. «Veure els carrers de Capdepera i Cala Rajada plens de vida, de rialles i d'art és una mostra clara del compromís que tenim amb una cultura oberta, accessible i per a tothom. Estam molt orgullosos de poder oferir, un any més, una programació de qualitat que connecta generacions i que fa del nostre municipi un referent cultural», ha afegit.

Per la seva banda, Yannick Wilken, regidor de Cultura, ha volgut subratllar que «apostar per les arts escèniques al carrer és apostar per una cultura viva, participativa i transformadora». «Aquesta nova edició del festival ens permet continuar donant suport tant a companyies locals com a propostes que venen de fora, i fer-ho amb espectacles gratuïts i pensats per a tots els públics. Des de la regidoria de Cultura, volem agrair la feina de Sa Xerxa i la col·laboració del Consell i la Fundació La Caixa, que fan possible que Capdepera continuï sent un escenari obert al món», ha destacat Wilken.

Tot començarà dimecres dia 23 al mercat de Capdepera. A partir de les 11 h hi haurà una primera oportunitat per gaudir de ‘Miss Umbrel·la’, un espectacle de circ a càrrec de la companyia Anna Confetti. Procedent de Catalunya, aquest espectacle de petit format combina malabars i equilibris en una mescla de circ tradicional i contemporani.

L’altre espectacle que protagonitzarà la jornada inaugural de la nova edició del festival d’Arts al Carrer és ‘Tot bé’, de la companyia Curolles. Es tracta d’una proposta de teatre amb baldufes d’aquesta companyia mallorquina. Els seus responsables diuen que en ajuntar tot això amb «dos sonats» surt «tot bé». La cita serà dimecres dia 23 de juliol a la plaça dels Pins de Cala Rajada a partir de les 20 h.

Serà allà mateix, on l’endemà, dijous dia 24, es representarà ‘A la fresca’, una altra proposta de la companyia catalana Anna Confetti, que s’inspira en les padrines que passen els vespres a la fresca.

Pel que fa a la jornada de divendres, a partir de les 19:30 h hi haurà una nova oportunitat per gaudir de ‘Miss Umbrel·la’ a S’Àmfora, a Cala Rajada. Poc després, la cita serà a la plaça dels Pins de Cala Rajada amb ‘Rhinos’, una proposta que combina la dansa i el teatre. Amb aquesta proposta, la companyia catalana Zum Zum Teatre pretén apostar pel lema «viu i deixa viure» i reivindicar un context lliure d’etiquetes i prejudicis gràcies a una vistosa coreografia.

Finalment, dissabte dia 26 tendrà lloc la ja tradicional cercavila protagonitzada pels Siurellets de Capdepera i en Boc i na Popa. Després que el 2023 es recuperàs aquesta colla, en aquests darrers anys han esdevingut ja un clàssic del festival Arts al Carrer. La sortida serà a les 11 h al parc de na Ferradura de Cala Rajada.

Cal recordar que tots els espectacles són d’accés lliure i gratuït i són dirigits a públics de totes les edats. El Festival d’Arts al Carrer és una iniciativa de l’Ajuntament de Capdepera, organitzada per Sa Xerxa, i que compta amb la col·laboració del Consell de Mallorca i la Fundació La Caixa.