El millor talent literari es fa ben present al lliurament dels premis Jocs Florals de la UIB

El millor talent literari jove. El hall de l’edifici Ramon Llull va acollir el passat dilluns, 30 de juny, l’acte de lliurament dels primers premis Jocs Florals de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB). L’acte, que compta amb la participació d’estudiants, professors i altres membres de la comunitat universitària, va concloure amb un magnífic concert d’estiu del Collegium Musicum dedicat a bandes sonores de cinema.

Els Jocs Florals són un certamen literari que promou la diversitat de gèneres literaris i creatius entre els estudiants de les titulacions d'Història de l'Art, Geografia, Història, Llengua i Literatura Espanyoles, Llengua i Literatura Catalanes, Estudis Anglesos, Filosofia i Treball Social. En aquesta primera edició s’han presentat un total de 42 obres repartides entre les cinc modalitats: assaig (2), relats breus (17), poesia (17), traducció (4) i fotografia (2). En total, s’han entregat 9 premis i les categories d’assaig i fotografia s’han declarat, finalment, desertes.

Els cinc jurats avaluadors de les distintes modalitats, reunits durant el mes de juny, han valorat tots els treballs presentats d’acord amb les bases de la convocatòria, i n’han destacat «la qualitat, l’originalitat i l’adequació» a les bases del certamen. Els membres dels jurats han estat composts per professors en actiu i professors emèrits de la Facultat.

Així, en la modalitat de relat breu, el primer premi ha estat per Semblança cromàtica, d’Antònia Bonnín Fiol, estudiant de Filosofia. Un relat punyent que encisà els oients en el tast que en va fer durant l’acte. El segon premi ha estat per El fin del mundo, d’Irene Adell Estaràs, estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; i el tercer premi ha estat per Aunque nadie lo entienda todo, de Marina Martínez Pons, també del grau de Llengua i Literatura Espanyoles.

En la modalitat de poesia, el primer premi ha estat per Els fruits luxuriosos, de Pere Carbonell Vidal, estudiant de Llengua i Literatura Catalanes. Un poema sensual i voluptuós que combina la musicalitat amb les metàfores d’una manera excepcional. El segon premi ha estat per Somnis ròtics, de Maria Antònia Maimó, també estudiant del grau de Llengua i Literatura Catalanes; i el tercer premi ha estat per Kleos, de Miquel Riera Mayor, estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles. Casualment, els tres premiats en la categoria de poesia són col·laboradors de dBalears i la revista cultural Ploma.

Finalment, en la modalitat de traducció, el primer premi ha estat per Huntingtower, de Cristina García Jiménez, estudiant d'Estudis Anglesos. El segon premi ha estat per Un camino, d’Ada Bertelsen Román, estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; i el tercer premi ha estat per Retrat de poeta menor alcoholitzat de Pere Garcia Oliver, estudiant del grau de Llengua i Literatura Catalanes.

Joana Maria Petrus, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, donà l’enhorabona a tots els premiats, desitjant un bon estiu a tots els presents, i destacà que l’objectiu d’aquest certamen és fomentar la creativitat i la reflexió acadèmica entre els estudiants de les titulacions de la Facultat, mitjançant la participació en diverses modalitats literàries, artístiques i acadèmiques. Una iniciativa que s’espera consolidar any rere any, donada la bona acollida d’aquest primer certamen.

Un concert de pel·lícula

L’acte finalitzà amb un magnífic concert d’estiu del Collegium Musicum, que interpretà les bandes sonores de pel·lícules de culte com Memòries d’Àfrica, Dunkerke, La llista de Schindler, La Missió i Cinema Paradiso. En aquest sentit, es poden destacar els tocs d’arpa d’Isabel Egunia Domínguez, que encisaren els oients, o la magistral interpretació de violí de Posant les pedres, de La llista de Schindler, per part d’Ana Emilia Rodrigo, que va fer brivar el públic. Sense oblidar els magnífics sons de clarinet de Joan Ramírez en la interpretació de L’oboè de Gabriel de La Missió.

El Collegium Musicum és un conjunt instrumental de cambra que dirigeix el professor Pau Frau, i que neix a la Facultat de Filosofia i Lletres per iniciativa d’uns professors i alumnes amb l’objectiu de dur a terme alguns concerts a la Facultat durant l’any acadèmic, amb la interpretació d’obres del repertori barroc, clàssic, romàntic i contemporani. Després de rebre una clamorosa i merescuda ovació per part del públic, els músics del Collegium Musicum varen cloure el concert amb la interpretació de l’himne universitari Gaudeamus igitur. La millor manera de tancar el curs acadèmic i donar la benvinguda als mesos d’estiu.