[VÍDEO] Com es va aconseguir l'arribada de TV3 a Mallorca fa 40 anys?

Aquest divendres, 4 de juliol, es compleixen 40 anys de la recepció regular de TV3 a Mallorca gràcies a l’associació Voltor, impulsada per l'Obra Cultural Balear (OCB), amb la campanya 'Volem TV en la nostra llengua: TV3 ara!'.

Amb les aportacions de més de 1.000 ciutadans, es pogueren comprar uns terrenys a Alfàbia i instal·lar-hi un repetidor. Després vengueren el Canal 33, les emissores Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catalunya Música i les televisions valencianes Canal 9 i Punt 2.

En aquest vídeo podeu conèixer com es va aconseguir aquesta fita tan rellevant per a la nostra llengua i vertebració com a país. Ens ho expliquen Ferran Gomila, expresident de Voltor, Toni Mir, expresident de l'OCB, i Tomeu Martí (director d'Ona Mediterrània i dBalears).