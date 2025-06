‘Viatge al món de n’Aina: Els empantallats’, la nova aposta de la Nova Editorial Moll per als més petits

Tres al·lots i tres al·lotes a la plaça del poble. No juguen, no parlen entre ells. Només miren cadascú el seu mòbil, obsessionats, com si no hi hagués res més. És una de les expressives il·lustracions de Marina Zapata per a la novel·la d’Aina Zuazaga Viatge al món de n’Aina: Els empantallats, nova aventura de la sèrie iniciada amb el primer volum de la col·lecció, Viatge al món de n’Aina: la reina dels embulls (Nova Editorial Moll, 2023). Els empantallats és una aventura màgica, plena de misteri, que ens fa reflexionar sobre com les xarxes, els ‘influencers’ i els reptes virals poden embruixar-nos, si no sabem mirar més enllà.

El nou volum, publicat per Nova Editorial Moll amb el suport del Consell de Mallorca i l’Institut d’Estudis Baleàrics, el presentaran Aina Zuazaga i Marina Zapata dijous 26, a les 18.30, a la llibreria Drac Màgic (Jeroni Antich, 1, Palma). La presentació anirà acompanyada del taller per a famílies «Desempantallem-nos!», un «laboratori d’afectes i imaginació compartida», segons les autores, al qual els participants podran visualitzar «tot allò que pot quedar ocult o ‘empantallat’, quan no permetem l’existència de l’avorriment creatiu, la conversa o el joc compartit».

La protagonista, n'Aina, és una nina de nou anys que es troba davant de forts canvis: un nou poble, una nova escola. Aviat descobrirà que els seus nous companys es senten fascinats per la influenciadora de moda, Regina Edoid, i pel seu joc interactiu, Diode, que, repeteixen tots a cor, és «MOLT MÉS QUE UN JOC». Ella és l'única que no té una tauleta i per aquest motiu es sent una bestiola rara. Com la padrina, a casa de la qual eren els únics que, decennis enrere, no tenien televisió. Aviat, però, trobarà un nou amic, en Jan, qui també -com ella mateixa- posseeix un món màgic, ple de personatges fascinants.

Sense deixar de ser una aventura trepidant, plena de sorpreses, misteris i situacions desconcertants, Viatge al món de n’Aina: Els empantallats també ens convida a fer-nos una pregunta clau: qui s’amaga darrere d’aquestes meravelles digitals, aquestes xarxes i jocs virtuals que fascinen tant els més joves? Amb l’ajuda d’una nova colla d’amics i del misteriós Bigotets —un moix tan curiós com enigmàtic—, n’Aina s’endinsarà en una recerca inesperada per descobrir el secret que envolta el fenomen més popular de la seva escola. «La diferència entre un ús correcte i un ús incorrecte de les pantalles està en si et fa de palanca o t’apalanca», diu Jordi, tutor de n’Aina a l’escola.

Aina Zuazaga (Palma, 1990) Actriu i narradora amb formació en Art Dramàtic per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Ha completat el seu aprenentatge amb cursos de clown, pantomima i teatre d’objectes. L’any 2013 va iniciar la seva trajectòria com a contacontes i, des de llavors, ha publicat diversos llibres per a públic infantil, com Qui té la raó? (2018), Martí Maduixa (2022) i Viatge al món de n’Aina: la reina dels embulls (Nova Editorial Moll, 2023).

Viatge al món de n’Aina és un projecte multidisciplinari que combina literatura, teatre, música en directe i tallers creatius. Neix del seu compromís amb l’educació a través de la cultura i beu d’influències com Perrault, Andersen, Beatrix Potter o Gloria Fuertes. Les seves històries aborden temes com la cooperació, la sostenibilitat, el feminisme o la llengua amb sensibilitat i imaginació.

Marina Zapata (Palma, 1994) Il·lustradora, amb formació en diversos àmbits artístics, entre els quals destaquen el disseny gràfic i la joieria. La seva obra es caracteritza per un estil fresc i expressiu, amb especial atenció al disseny de personatges i l’univers de la gastronomia. El 2022 va obtenir el tercer premi al certamen Còmic Art Jove amb Hostel El Gran Azul. L’any següent va il·lustrat el llibre Viatge al món de n’Aina: la reina dels embulls (Nova Editorial Moll, 2023).