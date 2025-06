Iguana Teatre rebrà un homenatge per la creació en 1988 de l’espectacle 'Nit de Foc'

El pròxim 23 de juny, durant la revetla de Sant Joan i abans de l’inici de la 'Nit de Foc', la companyia Iguana Teatre rebrà un homenatge per la creació en 1988 de l’espectacle que s’ha representat des de llavors al Parc de la Mar durant la revetla que organitza anualment la Federació de Veïnats de Palma.

Els membres de la companyia Jordi Banal i Carles Molinet rebran una placa commemorativa després del pregó que llegirà la presidenta de la Federació.

A més, Iguana Teatre presentarà pròximament un programa d’actes per a celebrar els 40 anys, que duran a terme d’octubre de 2025 a abril de 2026.

Aquest reconeixement previ de la Federació de Veïnats de Palma és motiu de «gran satisfacció per part de la companyia». «No només per procedir de l’entitat que ha organitzat la revetla de Sant Joan tots aquests anys, sinó per l’impacte que l’espectacle va tenir en el naixement i proliferació de tantes colles de dimonis que han tenyit de vermell tot el mapa de Mallorca, Menorca i Eivissa els darrers 25 anys», han assenyalat.

La 'Nit de Foc' d’Iguana Teatre es va estrenar a Cort el 1988, i mesos després al Parc de la Mar per a la revetla de Sant Joan. Durant quasi 20 anys va realitzar 150 funcions arreu de l’Estat espanyol i Portugal, amb més 400 mil espectadors, i amb una adaptació els 2010 i 2011 per l’Atiar Foc de Palma, amb xifres que superaren els 80 mil espectadors en directe i 250 mil a través d’IB3, sent aquest, el programa més vist de la història de la televisió autonòmica.