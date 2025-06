Celebració de la Nit de Sant Joan 2025 a Sant Rafel

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) presenta el programa de la propera edició de la Nit de Sant Joan 2025, que enguany tendrà lloc el dilluns 23 de juny devora l’escola de Sant Rafel.

Com cada any, l’IEE organitza aquesta celebració amb la col·laboració de diverses entitats i associacions del poble, amb una proposta festiva i participativa per a tota la ciutadania. En aquesta edició hi ha hagut alguns canvis respecte a anys anteriors: Juanjele i el Ball Pagès intercanvien l’horari d’actuació, i s’incorpora com a novetat la participació del Cor parroquial de Sant Rafel.

A més, l’IEE ha avançat els resultats de la sisena edició del Concurs de la Cançó de la Nit de Sant Joan 2025: La cançó guanyadora ha estat ‘Mala fi pugui fer’ del grup Arma sonora.

Els dos accèssits han estat per a ‘Amanthis’ del grup Figurants i ‘Plomes negres’ de Frontman Zero.

La jornada començarà a les 19.00 hores amb tallers infantils i activitats per a tota la família, i continuarà amb actuacions musicals, ball pagès, colla castellera i el tradicional correfoc i encesa dels foguerons a càrrec d’Es Mals Esperits.

L’IEE convida tothom a gaudir d’aquesta nit màgica, plena de cultura popular i música, que com sempre, culminarà amb el ritual del foc i l’alegria compartida.