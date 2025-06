Campanet presenta la Nit de Rock 2025

L'Ajuntament de Campanet presenta el cartell de la Nit de Rock de les Festes de Sant Victorià 2025, que serà el pròxim dia 11 de juliol a partir de les 22.30 h amb: Whoremagueddon, Caspary, Gran Amant, Caballo Prieto Azabache i els DJ Butxe & Antarctic.

«Una cita que vol reivindicar i donar suport a les bandes locals i, especialment, al panorama indie més emergent», afirma l'organització de la vesprada.

Segons explica l'àrea de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Campanet, la Nit de Rock sempre ha estat un punt de trobada de grans bandes de l’escena indie, tant local com estatal, «és una oportunitat única per gaudir d’un vespre ple de música en directe, on les cançons guanyen força, emotivitat i intensitat. Compartir moments com aquest fa que Campanet continuï essent un poble referent i destacat dins la programació musical i cultural dels mesos d’estiu».