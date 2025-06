Arriba la 16a Edició de Dans'illot

El Festival Dans'illot celebra la seva 16a edició, consolidant-se com un esdeveniment referent de la dansa i moviment a Mallorca. Durant tres dies - els pròxims 3, 4 i 5 de juliol - s'Illot esdevindrà un escenari obert, viu i compromès amb el moviment, la creació i la comunitat.

Aquest divendres, 20 de juny, l'equip tècnic i promotor de Dans'illot i l'Ajuntament de Manacor han presentat la programació i les novetats d'aquesta edició. La directora artística de Dans'illot, Margalida Salas; el delegat de Cultura, Ferran Montero; i la delegada de s'Illot, Júlia Acosta, han presentat el festival davant els mitjans de comunicació. També hi han assistit l'artista i coordinador tècnic, Joan Vila; la productora Mariona Jaume; el comunicador Pau Pascual; la ballarina, pedagoga i model del cartell d'aquesta edició, Lluïsa Ortiz; i la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà.

Una programació amb noms destacats

La 16a edició compta amb una programació eclèctica, potent i diversa, que aposta tant per artistes consolidats com per nous llenguatges escènics. Ho podrem veure als Iron Skulls amb La Perla dins Iron Modvm, a Hotel iocandi amb Conhort, Nétes amb Petjades, Les del Picnic amb Tan a prop i Picnic on the moon, o Àlex Fuster amb Hem caigut i he tancat els ulls.

A més, com cada any, hi haurà espai per als grups i escoles de dansa locals, reafirmant l’esperit comunitari i col·laboratiu del festival, que enguany (curs 2024-25) també ha organitzat tallers per l’alumnat del CEIP Talaiot. Enguany, a més, s’inicia un projecte per a incentivar creacions anuals amb professionals de la comarca a partir d’un espai característic de s’Illot.

«Aquesta edició del festival ens recorda que des d’infants hi ha un impuls que ens surt innat: moure’ns. És amb el cos que ens relacionem, que coneixem el món, que ens expressem. Amb els pas dels anys aquest impuls passa a un segon terme, però això no canvia el fet que el cos és l'eina essencial de la vida. I el moviment el seu llenguatge natural. En aquesta edició posem el focus en aquest poder tan essencial de la dansa: fer-nos sentir bé, ajudar-nos a connectar, a estar en calma i a transitar la vida», afirmen des de l'organització del festival.