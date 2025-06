10 llargmetratges, 17 curtmetratges, una sèrie i un projecte en desenvolupament configuren la presència balear a AMFF2025

Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) ha presentat un avançament de la seva 15a edició. Jaume Ripoll, director del festival, ha estat acompanyat de les principals autoritats balears com el President Consell de Mallorca, Llorenç Galmés Verger, i el Conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá Mayol, que han mostrat el seu suport a la gran cita cultural de l’estiu.

En el transcurs de l’acte Jaume Ripoll ha desvetllat algunes de les novetats d’aquesta edició que tindran al talent balear com a gran protagonista. L’edició d’enguany incorporarà un 30% més de produccions balears que en edicions anteriors. Així AMFF2025 acollirà 10 llargmetratges, 17 curtmetratges, una sèrie i un projecte en desenvolupament de creadors balears.

Entre la programació balear destaca l’estrena mundial de la sèrie documental de Filmin ¿No seré yo una obra de arte? de David Navarro, protagonitzat per Samantha Hudson. Una sèrie documental de 13 episodis en els que Hudson va recorrent museus i institucions artístiques i entrevistant diferents personalitats d’aquest món per a conèixer i entendre, des d’una mirada sarcástica, qué és l’art avui dia.

La resta de la programació balear la conformen títols com: Mario de Guillem Miró, Baaldo de David Álvarez López, Compàs de silenci de Cesc Mulet, En un lugar de la mente de Pep Bonet, Refugis de paper de Miguel Eek, Prohibido ganar Eurovisión de Marcos Cabotá, Saca Pecho de Rubén Capilla i Àlex Rodríguez, Idilia de Hermanos Sepúlveda, i Epíleg d’Alba Bauçà i Ramon Casanovas.

Pel que fa a la secció curtmetratges Balears, que opten al premi OFF ESCAC dotat amb 1.500€ al millor curtmetratge, inclou els següents títols: Cementiri d’estiu de Valèria Cuní, Si l’amor no és això, que m’assassinin, d’Àlex Arroyo, El cuento de una noche de verano de María Herrera, Eixam d’Eugenia Sampedro, Flor, dolo, lamento d’Alejandro Fernández, L’últim vaquer de Hollywood de Jordi Nadal Perelló, Les imatges arribaren a temps, de Jaume Carrió, Crisantemo de Kane Kwik i Yuri Matoszko, Cadáver exquisito de Marco Schweitzer, Engabiat de Joan Maura, Eres el protagonista de esta película de Kilian Obermayr, Maria enganxa de Luis Ortas, Diciembre de Diego Poncelet, De Madrid al cielo de Pablo Pérez, Bailas como perdiendo el miedo a morir de Martín Salerno, Una persona normal de Javier Chacártegui Horrach, Dreaming With Lions de Paolo Marinou-Blanco i Xiulades de Marina Parejo.

Jurat AMFF2025

Grans noms del cinema nacional conformaran els diferents jurats d’aquesta edició. Així el jurat de la Secció oficial internacional estarà format per l’actriu Carolina Yuste i els actors Chino Darín i Itzan Escamilla, acompanyats dels joves estudiants Ana Gallardo, Tao Farro i Sirine Taleb.

Pel que fa al jurat de la secció oficial nacional estarà integrat per l’actriu Rossy de Palma, el guionista Edu Sola i el director de fotografia Arnau Valls Colomer.

El jurat balear estarà l’integren la cineasta Marga Melià, li productori Charli Bujosa i la creadora Clara Ingold.

Com ja és habitual, AMFF es desenvoluparà en lloc emblemàtics de Palma com Ses Voltes, La Misericòrdia, Es Baluard Museu, Cineciutat, Sala Rívoli Fundació Pilar i Joan Miró, i enguany comptarem amb Hotel Victoria, que acollirà als convidats del festival.

Atlàntida Mallorca Talents Lab arriba amb 60.000€ en premis.

Atlàntida Mallorca Talents Lab (AMTL), l’espai que impulsa els nous talents del cinema nacional dins d’Atlàntida Mallorca Film Fest arriba aquesta edició amb 60.000€ en premis i amb aliances amb les principals empreses del sector. Dels més de 200 projectes presentats, s’han seleccionat 10 que optaran a diferents premis. El projecte guanyador rebrà 40.000 € en concepte d'adquisició de drets per part de FILMIN, a més de la distribució en sales per part de la distribuïdora Elastica i la creació del DCP i delivery de 70 còpies a Espanya per part de Deluxe. El segon premi consistirà en 15.000 € en adquisició de drets per FILMIN, juntament amb la creació del DCP i delivery de 70 còpies a Espanya per part de Deluxe. A més, el Festival de Abycine seleccionarà un dels projectes per a participar en la següent edició de Abycine Llança, mentre que el Festival de Màlaga farà el propi amb el Premi Màlaga Talent. Com a novetat d’enguany, la productora balear Solworks patrocinarà un nou premi en metàl·lic per valor de 2.000 € destinats al desenvolupament del projecte.