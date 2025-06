Arriba la primera cita de La Lluna en Vers: Zetak i Lildami en una nit que sonarà a arrel, electrònica i música urbana

Aquest cap de setmana arriba la primera cita del festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària: La Lluna en Vers. Un projecte que es consolida any rere any des de la primera edició el 2010 i que enguany aposta per una imatge renovada. Ho fa en consonància amb una programació que convida a descobrir sonoritats i referències noves, amb propostes artístiques innovadores i de gran qualitat que, en la majoria de casos, es veuran per primera vegada a Mallorca.

La Lluna en Vers començarà el 21 de juny i durarà fins al 6 de setembre, amb una nit de cultura cada cap de setmana, com és habitual, als pobles on té seu la Fundació Mallorca Literària, Binissalem, Santanyí i Sant Joan. Enguany, a més, s’hi sumen Montuïri, Porreres i la Colònia de Sant Pere, a Artà. La Lluna en Vers 2025 El festival de la Fundació Mallorca Literària ha esdevingut en els darrers anys un dels punts de referència a Mallorca pel que fa a descoberta d’artistes d’alta qualitat. Això es tradueix en un cartell on destaquen propostes que aposten pel diàleg entre la paraula i l’arrel popular, així com pels nous llenguatges creatius contemporanis. Enguany La Lluna en Vers parlarà en català, castellà, italià, basc i àrab; ens durà els ressons de regions tan diverses com la riba de Sardenya, l’horta de Múrcia, els camps de la Manxa, la Puglia italiana o el Magrib, i ens farà ballar a ritme de hip-hop, pop melancòlic, cobla flamenca, tarantel·la, jota murciana, electrònica o indie. Zetak i Lildami, primera cita El primer concert de La Lluna en Vers 2025 és doble: Zetak i Lildami. Una nit que sonarà a arrel, electrònica i música urbana, en català i en eusquera. Serà el dissabte 21 de juny al parc de n'Hereveta, Porreres. Zetak és un projecte de música electrònica en eusquera i projecte artístic multidisciplinari navarrès creat per Pello Reparaz. A La Lluna en Vers presentarà el seu treball ‘Aaztiyen’, una proposta refrescant i una reflexió sincera sobre la identitat. Després d'uns anys d'èxit amb Vendetta, el seu anterior projecte, el músic navarrès decideix deixar el grup i crear un nou combo, canviant radicalment de registre amb un projecte de música electrònica. Va ser guardonat el 2020 amb el premi a la Millor Banda, Millor Directe i Millor Tema/Vídeo realitzat durant el confinament (per la cançó 'Zeinen Ederra Izango Den') als Gaztea Sariak 2020 que organitza Gaztea Irratia (EiTB). Aquest estiu tocarà a Mallorca per primera vegada per donar el tret de sortida a La Lluna en Vers 2025, compartint escenari amb el català Lildami. Per la seva banda, Lildami torna al rap més directe, tot reivindicant la cultura pròpia i l'arrel amb el projecte 'Bentornat', el cinquè disc de la seva trajectòria. És l’únic artista de l’escena que ha obtengut el Premi Cerverí a Millor lletra i dues vegades consecutives el Premi Enderrock a Millor artista de hip-hop i músiques urbanes. Amb una trajectòria extremadament prolífica i en constant evolució, l’artista és capaç de combinar el rap, el pop i la música urbana conquerint tot tipus de públic. Després de dos anys molt intensos combinant la seva faceta artística (amb més de 80 concerts), amb la d’organitzador del 'Maleducats', el primer festival de música urbana a Catalunya i la de jurat del talent show 'Eufòria' o amb el seu propi programa 'Cute', Lildami presenta el seu nou àlbum. Per a aquest primer esdeveniment, la Fundació Mallorca Literària ha establert un preu especial 10 euros per als joves de menys de 25 any. Les entrades es poden adquirir aquí.