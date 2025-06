El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears presenta la Big Band i l’Orquestra Simfònica en el 3r Stage de final de curs

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) clourà el curs 2024-2025 amb el tercer i darrer Stage, que tendrà lloc els dies 20 i 21 de juny a Palma. Aquest Stage forma part d’un cicle de tres que es desenvolupen al llarg del curs, amb l’objectiu de complementar la formació acadèmica amb experiències escèniques i artístiques obertes al públic.

El divendres 20 de juny a les 19 h, al Passeig del Born, la Big Band del CSMIB, sota la direcció del pianista i arranjador Ramon Escalé, oferirà el concert Gospel Celebration, amb un programa dedicat al gòspel i la seva fusió amb el jazz. Hi participaran prop de 70 cantaires, entre els quals hi ha estudiants de Veu jazz/moderna, estudiants de Veu clàssica, el Cor General i el Cor de Pedagogia del CSMIB, a més del Cor Juvenil de Joventuts Musicals de les corals de la UIB i la Coral S’Aula de Música de Felanitx, sota la coordinació de la professora Margalida Ripoll.

El dissabte 21 de juny a les 21 h, serà el torn de l’Orquestra Simfònica del CSMIB, sota la direcció del mestre Christian Schumann. El programa inclourà el Concert per a saxòfon alt de Henri Tomasi, amb la saxofonista Paula González com a solista —guanyadora del Concurs de Solistes del CSMIB—, i la Simfonia núm. 4 de Gustav Mahler, amb la participació de la soprano Raquel Ribas, estudiant del centre.

Les entrades per als concerts són gratuïtes. Per al concert de la Big Band, l’accés és lliure i no cal reserva prèvia. Per al concert de l’Orquestra Simfònica, és necessari fer reserva prèvia a través del web del Conservatori.

Amb aquest 3r Stage, el CSMIB posa punt final a un curs intens i enriquidor, donant visibilitat al talent, l’esforç i la dedicació del seu alumnat i equip docent, i consolidant el seu paper com a referent de l’ensenyament musical superior a les Illes Balears.