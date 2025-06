‘Water no get enemy’, la nova proposta del col·lectiu Deu Mirades que es pot visitar aquest mes a Manacor

Imatge del cartell de l'exposició ‘Water no get enemy’ del col·lectiu Deu Mirades | Foto: dBalears

El col·lectiu Deu Mirades, que aplega fotògrafs i artistes d’arreu del territori, compleix enguany una dècada i per a celebrar-ho han inaugurat aquest divendres l’exposició ‘Water no get enemy’. La mostra, que combina ‘poesia’ i imatge fotogràfica, es podrà visitar fins al proper 27 de juny a Sa Bàcula Art Gallery (Carrer Conilles, 17) a Manacor.