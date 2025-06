Tomeu Penya presenta la cançó 'Jai’alai'

Ara ens presenta Jai'alai, un himne que anomena de manera festiva i alegre llocs on actua i visita habitualment com Catalunya, Formentera, Eivissa... De la mateixa manera recorda una sala de festa dels anys 60 on tocava amb Els Mallorquins; en aquella època Tomeu era menor d'edat i havia d'entrar i sortir per la porta de darrere. El nom de sala: Jai Alai.

Tomeu Penya continua amb la gira '45 anys com a cantautor': 6 de juny concert a Tarragona

8 de juny concert a Marratxí

13 de juny concert a Ciutadella

24 de juny concert a Muro

29 de juny Festival Musicant, Girona. I molts més concerts que es poden conèixer a tomeupenya.cat.