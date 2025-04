La Fira del Llibre i la Setmana del Llibre en Català, en perill pel desacord entre les forces polítiques

A pocs dies de la Diada de Sant Jordi, la jornada més important de l’any per al sector del llibre, el Gremi de Llibreters de Mallorca expressa «profunda preocupació i decepció» per la no aprovació de la subvenció destinada a l'entitat per part del ple del Consell de Mallorca.

El desacord entre les forces polítiques ha provocat el bloqueig d'una ajuda essencial per al funcionament del Gremi, una entitat sense ànim de lucre que assumeix la responsabilitat d'organitzar les principals cites literàries de Mallorca. Sense l'aprovació urgent d'aquesta subvenció, es veuran greument compromeses activitats tan rellevants com la Fira del Llibre i la Setmana del Llibre en Català, amb les greus repercussions que això pot tenir per a editors, escriptors, llibreters i per a tot el sector cultural. «Lamentam profundament que la manca de diàleg i d'entesa entre els partits polítics acabi repercutint negativament en el teixit cultural i, per extensió, en tota la ciutadania. La cultura necessita estabilitat, suport econòmic i compromís per part de les institucions públiques. Per això, instam els responsables polítics a trobar, amb urgència, una solució», explica el Gremi. També han volgut posar de manifest que la quantia d'aquesta subvenció s'ha mantengut inalterada des de fa anys, malgrat l'augment dels costos i el creixement de les activitats que desenvolupen: «Consideram que és el moment d'incrementar aquest suport institucional, especialment si es vol garantir la continuïtat i la qualitat d'unes activitats que són fonamentals per a la difusió de les lletres i per a la vida cultural de Mallorca». Finalment, el Gremi de Llibreters de Mallorca ha reiterat el seu compromís ferm amb la promoció de la lectura i de la cultura en català, i exigeix que «no sigui, una vegada més, la cultura la gran damnificada pels desacords polítics».