El ple del Consell de Mallorca vota en contra de la subvenció per a la Setmana del Llibre en català

El grup del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca proposa que es dupliqui l’import de la subvenció en favor del Gremi de Llibreters, fins als 190.000 euros (respecte els 95.000€ que se li anaven a destinar), i que l’equip de govern la torni a presentar en el proper ple extraordinari previst per a la setmana que ve. El conseller socialista Joan Ferrer ha lamentat l’actitud prepotent de la consellera Antònia Roca, que ha evitat «negociar ni xerrar de les subvencions a entitats que fan suport al català», malgrat que és conscient que per aprovar-les necessita el suport de l’oposició, perquè «els seus socis de govern de Vox voten sistemàticament en contra de totes les iniciatives de suport al català i a les entitats que defensen la llengua».

«La incongruència de l’equip de govern PP-Vox al Consell de Mallorca, en referència a temes que suposin suport a la llengua catalana a Mallorca i a les entitats que la defensen, ha afectat avui al Gremi de Llibreters de Mallorca. El punt de l’ordre del dia que defensava l’atorgament d’una subvenció al Gremi, per a la realització de la Setmana de llibre en català ha tornat a dividir l’equip de govern de Galmés i els ultres de Vox. Els vots en contra de l’extrema dreta han fet caure la iniciativa, davant la manca de capacitat d’entesa amb l’oposició de la consellera de Cultura Antònia Roca.

«Ferrer ha ofert mà estesa a Roca per a donar suport a la iniciativa», però ha lamentat que Roca no hagi volgut intentar entendre’s amb el Grup Socialista. «No hi ha cap mena d’agraïment a l’oposició. Tampoc cap trucada per reunir-nos i mirar de teixir conjuntament polítiques culturals. Hi ha altres Departaments que ho fan, possiblement tinguin els seus titulars més cintura política i menys complexes. Però des de Cultura, menyspreu a l’oposició», ha dit Ferrer.

El portaveu ha deixat clar que és l’equip de govern de PP-Vox qui governa i per tant, l’encarregat de fer aprovar les iniciatives que planteja al ple. L’actitud contrària a la llengua catalana de Vox es manifesta amb els seus vots en contra, el que obliga a cercar nous suports entre els partits de l’oposició: «se pensen que a Cultura governen sols, però saben que ens necessiten per aprovar allò més ideològic. Hem pogut certificar tots que els de VOX els deixen al descobert».

El punt de l’ordre del dia ha quedat rebutjat per la majoria del ple. «Com a nova mostra d’aquesta incongruència de l’equip de govern de PP-Vox, els ultres han aprofitat l’inici del ple per exhibir imatges de suport al Valle de Cuelgamuros, sense que cap dels consellers del PP hagin fet el més mínim gest d’incomoditat amb aquesta acció clara d’enaltiment franquista». Ferrer n’ha fet referència, recordant que «el nazisme i el franquisme executaren a Europa i Espanya cremes de llibres» i la persecució de la cultura i la ciència. El conseller del Grup Socialista ha citat el poeta alemany Heinrich Heine, quan va escriure «Allà on s’hi cremen llibres, s’hi acaba cremant també persones».