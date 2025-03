L'historiador i filòleg Jaume Amengual publica el llibre ‘La verdad de Colom’, una edició en dos toms de l'Editorial Broll des Boll on explica la veritable història i l'origen de Cristòfol Colom. La presentació del segon tom tendrà lloc aquest dimecres, 12 de març, a les 18.30 hores a Llibres Colom (plaça Berenguer Palou, 11. Palma).

La publicació explica la tradició oral de Rafael Bauzá Socías de Can Rafela, nascut a Montuïri, que va ser dipositari de la història de Joan Colom, el veritable Descobridor del Nou Món, nascut a Felanitx i lligat a una antiga família de comerciants, navegants i cartògrafs de Montuïri d'origen hebreu i fenicis, com la de Fenici.

Els dos toms són una reedició millorada, augmentada, amb imatges i amb una nova estructura argumental respecte a dos llibres publicats per Amengual i Bauzá el 1990.

L'arbre genealògic de Bauzá es remunta deu generacions enrere i més de 500 anys, i demostra que baixa de Graciosa Colom, filla de Joanot Colom, instador de la Germània, i descendent del descobridor.

Segons assenyalen, Joan Colom va haver d'utilitzar un nom fals, Cristóbal, per estar proscrit per haver participat a la Revolta Forana del 1450. Va fugir a les muntanyes i va abandonar Mallorca, tornant de tant en tant clandestinament per veure's amb la seva dona a sa Calobra. Ella li va lliurar uns mapes que mostraven l'existència i la ubicació del Nou Món. Colom va oferir aquestes noves terres a Portugal i Anglaterra, sense èxit. Finalment va fer l'oferta als Reis Catòlics, que en van donar l'aprovació. Tot i això, van acabar descobrint la seva identitat, no li van donar el promès -dezme, virreynato i domini- i el van matar. La mare de Rafael Bauzá, que era analfabeta, li va narrar aquesta tradició oral poc abans de morir, un secret que només s'explicava als fills anomenats Joan o Rafel, sense dir res a la resta de familiars.

Amengual apunta també la importància del document Borromei, de 1494, que afirma que «Joan Colom, de Mallorca, va fer servir una astúcia, per causes de política i religió, per demanar l'ajuda de les naus al rei d'Espanya, prenent Colonus Christophorens, de Ligúria, però no era d'allà, era de Mallorca, i es deia Colom».

Així mateix, incorpora la coincidència entre la signatura de Colom i la inscripció en una àmfora trobada al poblat talaiòtic de Son Forners, a Montuïri, així com notables evidències que les cartes de Colom estan redactades en català, signades amb la grafia «Colom», i que els textos castellans escrits per Colom tenen una clara influència lingüística catalana.

Què es pot trobar a cada tom del llibre 'La verdad Colom'?

Al primer tom hi ha la biografia de Rafel Bauzá Socías, un resum de la seva tradició oral familiar, referida a les Balears ia la vida de Joan Colom, el Descobridor, més l'estudi del seu lloc de naixement, la seva família, el seu nom i cognoms, la seva firma, els seus escrits i la seva llengua, els seus topònims, la seva infància i joventut, i el document.

En el segon tom hi ha els comentaris sobre la història de les Balears, la vida de Colom com a guerriller i corsari, el rerefons judaic, els secrets, els intents de mort i la mort, els documents desapareguts, les conclusions prèvies i els indicis mallorquins, l'estudi de la mallorquinitat dels seus màxims col·laboradors (Miguel Ballester -Miquel Ballester-, Bartomeu Colom -Bartomeu Colom-, Diego Colón -Jaume Colom-, i Francisco Roldán -Francesc Rotlán-), i d'altres possibles vint-i-sis balears, l'anàlisi de quatre generacions de Joan Colom, de Graciosa Colom, paral·lelismes entre el Descobridor i Joanot Colom, mapes del Nou Món, el Llibre Copiador, la tradició de Miquel Fullana, genealogia, cronologia i diversos apèndixs.

Quatre apunts sobre l'origen de Colom i la tradició oral de Rafael Bauzá: