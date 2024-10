Les proves d'ADN apunten que Cristòfol Colom era jueu sefardita, originari d'algun lloc dels Països Catalans

Cristòfol Colom era jueu sefardita originari d'algun lloc dels Països Catalans, segurament un jueu convers valencià, fill de teixidors de seda de València. «Colom era originari de la Mediterrània occidental, la qual cosa dona força a la tesi de què es tracta d'un jueu sefardita, un convers segurament de València», ha conclòs l'estudi de l'ADN de Colom desenvolupat per l'equip del forense José Antonio Lorente des de la Universitat de Granada que ha descartat científicament les teories que situaven el bressol del descobridor d'Amèrica a Portugal, Mallorca, Castella, Galícia o Navarra.

La hipòtesi que «més a prop està» , segons Lorente, és la que defensa que l'Almirall era d'origen jueu i per això va maldar per ocultar la seva procedència . «Tenim ADN de Cristòfol Colom molt parcial, però suficient; tenim ADN d'Hernando Colón, el seu fill, que està confirmat que és el seu fill», i «tant en el cromosoma masculí com en el mitocondrial (transmès per la mare) d'Hernando ha coincidit amb la tesi defensada per Francesc Albardaner que fa anys que defensa que Colom «era un jueu sefardita, seguint les tradicions i costums jueus, va tenir mestres jueus que li varen ensenyar la religió jueva, però, això sí, en l'esfera pública, aparentment, era cristià».

La televisió pública espanyola (RTVE) ha emès aquest dissabte el documental 'Colón ADN, el seu veritable origen'. José Antonio Lorente, catedràtic i forense en la Universitat de Màlaga, i l'historiador Marcial Castro varen emprendre aquesta aventura en el 2002. De les teories existents, en varen seleccionar les 8 que tenien possibilitats de ser certes perquè el seu raonament històric tenia una base sòlida d'estudi. Han exhumat el cos de Colom, del seu fill, del seu germà i de tots els nobles de les diferents cases que podrien haver estat família de l'almirall. Fins i tot, s'han fet cribratges massius a diverses ciutats cercant descendents.

«No ha estat un camí senzill. El 2005 es va haver d'aturar la investigació perquè la tecnologia disponible no oferia ni garanties ni resultats. Però en 2020 tot es va accelerar. Entre la Universitat de Granada i altres laboratoris de països com Mèxic i els Estats Units, varen aconseguir establir coincidències clares amb una de les línies», han explicat els investigadors.

Els resultats obtinguts en les anàlisis revelen que ens han ensenyat malament la història. Aquesta recerca desmunta les teories més acceptades fins ara i demostra amb dades biològiques per què Cristòfol Colom va intentar sempre ocultar d'on era.