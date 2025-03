Amor i venjança. Després de la publicació del videoclip ‘Nonadas’ fa unes setmanes, Maria Hein, una de les cantants mallorquines amb més projecció, ha publicat fa uns dies el meravellós videoclip ‘Geisha’, el segon avançament del seu nou projecte discogràfic que veurà la llum el pròxim mes d’abril. El tema, compost amb Irma Farelo ‘Mushka’, és una cançó d’amor i «venjança» marcada per l’estètica japonesa.

A ‘Geisha’ descobrim una relació just en el moment de la ruptura, quan la protagonista decideix empoderar-se i desafiar a la seva exparella per retreure-li tot el mal que li ha fet. La narrativa de venjança que plana en tot el tema es veu encara més reforçada per l'ad lib de Hein repetint incansablement «Kill kill». El videoclip, que ha estat gravat a Kyoto, mostra la ruptura sentimental a través de dos ballarins que «lluiten» en un amor esvaït. Entremig de les imatges de la baralla de ball hi apareixen clips de la mateixa Maria Hein, tant interpretant la seva coreografia del tema com amb imatges conceptuals amb aquesta katana que representa el disc que està a punt de publicar.

Cal recordar que Maria Hein ha publicat ja dos àlbums, ‘Continent i contingut’ (2021) i ‘Tot allò que no sap ningú’(2023). Tot seguit, vos oferim la lletra i de la cançó ‘Geisha' de la cantant felanitxera.

Geisha

La nit em va cridar,

tota vestida de blanc,

tu em miraves i em tocaves,

què pensaves?

Una ferida,

sangre y mejilla,

lluita assassina

No me oblidaras,

sera tu final (Killkill)

Una ferida,

feta a mida,

em faig més killer

I després de nit no m’oblidaràs,

ha arribat el final

Tota divina,

tu no em mereixies

No, res ja no m'apassiona

Som una geisha vestideta de llana,

ara ja saps qui mana

De nit et vigil

sense llit

afilant sa katana

No em feriràs

Si no vigiles,

les meves files,

faré més via

Una ferida,

sangre y mejilla,

lluita assassina

No me oblidaras,

sera tu final (Killkill)

Una ferida,

feta a mida,

em faig més killer

I després de nit no m’oblidaràs,

ha arribat el final