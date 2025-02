Obsessió, amor i cultura urbana. Maria Hein, una de les cantants mallorquines amb més projecció, ha publicat aquestes setmanes el meravellós videoclip ‘Nonadas’, el primer avançament del seu nou projecte discogràfic que veurà la llum el pròxim mes d’abril.

Emmarcat en els sons pop i hiperpop, la cançó frega els ritmes de reggaeton per cantar l’obsessió per un amor no present ni correspost. Amb una estètica molt urbana de tall japonès i ‘manga’, la cantant felanitxera presenta una cançó fresca, íntima i melangiosa, que enganxa a través del ritme i la sensualitat de la imatge.

«És com deixar enrere a la nena dels meus primers treballs per a donar pas a una Maria més clara, amb més experiència i una visió renovada de la música», ha afirmat la cantant. Així, la cançó reflecteix «l'essència» de la Maria Hein, que ha captivat l’escena musical mallorquina amb la seva barreja de folklore i ritmes urbans, endinsant-se ara en nous territoris i sonoritats. Cal recordar que Maria Hein ha publicat ja dos àlbums, ‘Continent i contingut’ (2021) i ‘Tot allò que no sap ningú’ (2023). Tot seguit, vos oferim la lletra de la cançó i el videoclip ‘Nonadas’ de la cantant felenitxera.

Nonadas

I no em diguis que no,

que ya no somos nada

Pensava allò era amor,

i se n'anava amb onades

He dubtat si era jo

Tot lo bó que va passar,

mai se m’oblidarà

Tu m’has clavat una tonada

veig per tot la teva cara,

esperant una cridada

T’envii una nota de tornada,

jo ja somio amb coses rares

Tot allò seran nonadas

Totes aquelles mentides,

ara les tenc prohibides

No em deixaràs ferides

Ara ningú m’intimida (i demà)

Jo em pos més fina

damunt la tarima,

ara tots em miren,

tu estàs a la fila

Et veig al final

I tu ja saps

Que s’ha acabat

Tu m’has clavat una tonada

veig per tot la teva cara,

esperant una cridada

T’envii una nota de tornada,

jo ja somii amb coses rares

Tot allò seran nonadas