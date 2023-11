[VÍDEO] Un grup de feixistes agredeix una periodista d’À Punt

Els ultres convocats per l'extrema dreta davant la seu del PSOE a la ciutat de València han interromput una connexió en directe de la televisió pública valenciana d’À Punt envoltant la periodista Matilde Alcaraz amb banderes espanyoles, escridassant-la i llançant-li objectes.

«Es fa realment difícil treballar ací, enmig de tanta crispació i tanta tensió. No paren de dir-nos, a la premsa, manipuladors», denuncia la periodista mentre li impedeixen informar sobre la concentració i fan la salutació feixista.

El Consell d'Informatius d'À Punt ha condemnat «de manera ferma i categòrica les agressions feixistes, físiques i verbals, que ha patit l'equip dels Serveis Informatius que cobria la concentració convocada per VOX davant la seu del PSPV a la ciutat de València. Així mateix, denunciem l'actitud intolerable de la ultradreta concentrada a les seus socialistes que, durant tota la setmana, s'ha cregut amb la impunitat necessària per a llançat tota mena d'amenaces i coaccions als diversos equips que n'han informat. La tasca informativa és un servei essencial protegit per la Constitució i l'ordenament jurídic».