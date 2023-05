[VÍDEO] Una periodista força una jugadora de la Queens League a canviar de llengua: «En castellano, porfa»

Aquest cap de setmana s'ha estrenat la Queens League, la competició femenina de la lliga de futbol impulsada per Gerard Piqué i Ibai Llanos.

La seva versió masculina, la Kings League, ja va causar polèmica pel tema lingüístic i va rebre moltes crítiques per la presència gairebé nul·la del català. Per a molta gent, aquesta va ser una oportunitat perduda per a la difusió i reivindicació de la llengua catalana entre milions de persones. Les crítiques varen arribar a Piqué, qui va contestar de manera desafortunada: «Amb el castellà s'arriba a tothom».

Ara, la polèmica arriba a la competició femenina després de la primera jornada. La portera catalana Laura Vilaseca (Ultimate Móstoles), una de les protagonistes del partit, va ser triada la jugadora més ben valorada. En ser entrevistada per la periodista Laura Vizcaíno, també catalana, la jugadora va començar a contestar en català però la periodista la va interrompre per a dir-li: «En castellano, porfa».