[ÀUDIO] Gerard Piqué menysté el català quan li retreuen que arracona la llengua a la Kings League

La final de la primera edició de la Kings League, celebrada al Camp Nou el 26 de març, amb prop de 100.000 espectadors presencialment i més de dos milions d'espectadors en línia, ha resultat tot un èxit.

No obstant això, aquest nou projecte de Gerard Piqué també ha rebut moltes crítiques per la presència gairebé nul·la del català. Per a molta gent, aquesta ha estat una oportunitat perduda per a la difusió i reivindicació de la llengua catalana entre milions de persones.

Les crítiques no han passat desapercebudes per a Piqué, qui ha contestat de manera desafortunada en una entrevista fent ús d'una fal·làcia: «Amb el castellà s'arriba a tothom».

"Amb el castellà s’arriba a tothom" és una fal·làcia que cau per si sola: la #KingsLeague arribarà al Brasil i treballarà en portuguès.



Repetim, @3gerardpique: la mera presència del català al web de @KingsLeague i @QueensLeague seria un gest de normalitat. Mulla't fora del camp.

Piqué ha fet servir així un argument clàssic en la defensa de la llengua dominant, el castellà, front a la llengua minoritzada, el català. Així, amb aquesta frase valida la idea que hi ha llengües de primera i llengües de segona, llengües d'èxit i llengües d'anar per casa.

Una crítica que la Kings League arrossega

Aquesta no ha estat la primera crítica que rep la Kings League per l'ús o, millor dit, per l'arraconament de la llengua catalana. Per a promocionar el partit al Camp Nou, varen penjar una lona a l’avinguda Diagonal de Barcelona amb la frase 'Que llenemos el Camp Nou les da mucho miedo' en negreta i, a baix, la mateixa frase en català i poc visible.

Després de la pressió de la gent, varen rectificar i la varen substituir per una lona únicament en català.