Un dels assassins de la matança d’Atocha, candidat de la Falange a Bilbao

L’assassí Carlos García Juliá, que va participar en la matança d’Atocha (1977) serà el candidat de la formació d'extrema dreta Falange Espanyola de les JONS a la batlia de Bilbao.

Cal recordar que García, vinculat a Fuerza Nueva, va ser condemnat a 193 anys de presó per ser un dels autors dels cinc assassinats i de l'intent de quatre més. No obstant això, només va complir catorze anys de presó. El 1991 va aconseguir la llibertat provisional i, posteriorment, un permís per a viatjar a Llatinoamèrica per una oferta de feina, d’on no va tornar quan se li va revocar la concessió. El febrer del 2020 va ingressar a la presó de Soto del Real quan va ser extradit des del Brasil, on va ser detingut el desembre del 2018 després de dècades pròfug i un període empresonat a Bolívia per un delicte relacionat amb el narcotràfic. El mateix any, uns mesos més tard, va sortir de la presó.