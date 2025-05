A judici quatre acusats de vendre oli de Jaén com si fos de Mallorca

La secció segona de l'Audiència Provincial celebra aquest dimarts la vista prèvia del judici contra quatre persones acusades de vendre oli d'oliva adulterat i procedent de Jaén com si fos de Mallorca.

Els quatre acusats s'enfronten amb penes de presó que superen els 20 anys per delictes contra la propietat industrial.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, els quatre acusats, almenys entre el 2017 i el 2021, varen embotellar oli no produït per ells i etiquetant-lo amb categories com 'DO oli de Mallorca', indicació geogràfica Mallorca, ecològic o verge extra.

En realitat, era una altra classe d'oli que, o bé era d'oliva, però refinat, o era de llavors o de gira-sol, o bé procedia de Jaén. Els investigats venien el producte principalment a Mallorca i Eivissa.

Segons la fiscal, els processats varen obtenir «suculents beneficis» a costa d'enganyar el consumidor mitjà sobre l'origen geogràfic, la pertinença a una DO o IGP, sobre la categoria de l'oli o sobre la qualitat d'ecològic. Aquestes pràctiques suposaven uns encariments dels productes per un import entre quatre o set euros.

Després de diverses actuacions de la Guàrdia Civil, diverses analítiques sobre productes incautats varen detectar, a més, olis adulterats amb la presència d'olis de gira-sol o llavors, oli lampant (no apte per a comercialitzar-lo) i olis tractats amb tècniques prohibides.

D'aquesta manera, conclou la Fiscalia, entre el 2017 i el 2021 es varen vendre en establiments d'Eivissa i Mallorca diferents productes de la marca propietat dels processats amb etiquetats que no es corresponien amb la realitat i productes que, en alguns casos, incomplien la normativa en no haver passat els controls pertinents.