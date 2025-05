Alternativa Docent denuncia la falta de professorat i la pèrdua de poder adquisitiu dels docents d’un 20%

Alternativa Docent ha denunciat aquest dimarts la falta de professorat i la pèrdua de poder adquisitiu dels docents d’un 20%.

El sindicat ha volgut fer pública la seva preocupació davant la crítica situació que pateix el sistema educatiu a causa de la manca creixent de professorat i la contínua pèrdua de poder adquisitiu dels docents: «Avui hem pogut saber que ha quedat quasi un 11% de les places del màster del professorat (requisit per a exercir la docència) desertes».

Mesures urgents

Davant aquesta situació insostenible, des d’Alternativa Docent exigeixen a la Conselleria d’Educació:

Revisió immediata dels salaris docents, amb l’objectiu de recuperar com a mínim el poder adquisitiu perdut i equiparar-los a la realitat econòmica actual.

Mesures efectives per atraure i retenir el talent docent, millorant altres condicions de feina com pugui ser la reducció de ràtios i la reducció de la burocràcia.

Pagament de l’estiu dels interins-

Equiparació de la carrera professional a la resta dels funcionaris. Demanam una carrera professional de llarg recorregut per retenir el talent a mitja i llarg termini.

Períodes de contractació mínima per interins. Recuperar períodes de contractació mínima (3 mesos com es feia ) per facilitar el trànsit de l’empresa privada a la docència.

Complement de residència adequat al cost de vida del lloc de feina.

«Els docents som conscients del paper fonamental que juguem en la formació de les futures generacions. Per això, continuarem lluitant per a defensar els nostres drets i per a garantir una educació pública de qualitat que sigui accessible per a tothom», han conclòs.