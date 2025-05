Joves actors de l'Institut Guillem Sagrera teatralitzen poemes del llibre ‘Reivindicació de Jane’ al carrer Blanquerna de Palma

Next

Els alumnes de primer de batxillerat de l'institut Guillem Sagrera de Palma que cursen l'assignatura d'Arts escèniques i amb la complicitat de l'associació de veïnats de Santa Pagesa teatralitzaren davant un públic sorprès que transitava pel carrer Blanquerna, el qual comprovà in situ les seves actuacions baix la coordinació de la professora Lena Aguiló Sureda, mostrant, a tots els que passaven pel carrer, de forma poètica i compromesa la necessitat d'abordar temes d'igualtat i de gènere com ens descriuen els poemes d'en Miquel Àngel Lladó i Ribas al seu llibre Reivindicació de Jane que descriu el dolor de milers dones que sofreixen habitualment maltractament per part de les seves parelles.