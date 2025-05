La 43a Fira del Llibre se celebrarà a la plaça d’Espanya de Palma

Queda tot just un mes per a la inauguració de la 43a Fira del Llibre de Palma, esdeveniment organitzat pel Gremi de Llibreters de Mallorca que compta amb el suport del Consell de Mallorca i la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, i enguany incorpora una important novetat: es trasllada a la plaça d’Espanya.

Una vegada finalitzades les obres d’aquest emblemàtic espai de Ciutat, des del Gremi s’ha decidit fer una prova pilot i apostar per aquesta nova ubicació amb la intenció que s’aconsegueixi arribar a un major nombre de públic i que pugui esdevenir la seu definitiva de la Fira del Llibre de Palma, tant per la seva situació com per les possibilitats de creixement i difusió de l’esdeveniment. El Gremi de Llibreters assegura que «la nostra voluntat és que els llibres es trobin amb els ciutadans, per això hem volgut traslladar la Fira a un dels llocs més cèntrics i transitats de Palma com és la plaça d’Espanya».

Així, la inauguració es durà a terme l’horabaixa del divendres 30 de maig en un acte que se celebrarà a l’escenari ubicat als peus de l’estàtua del rei en Jaume. Al llarg de la fira, aquest escenari acollirà presentacions, contacontes, conferències, concerts i altres activitats que ompliran una programació que serà anunciada en les pròximes setmanes. En total seran 18 les llibreries que participaran a la nova edició de la Fira del Llibre de Palma, que romandrà oberta fins el diumenge 8 de juny.