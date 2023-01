Detingut un home a Palma per agredir sexualment una treballadora domèstica interna

La Policia Nacional ha detingut a Palma un home de 59 anys per agredir sexualment i realitzar diversos tractes vexatoris contra una treballadora domèstica interna al seu domicili. La víctima ha denunciat tota mena d'abusos, que començaren el setembre, dos mesos després d'entrar-hi a treballar sense contracte, i s'anaren intensificant al llarg del temps.

El propietari de la casa, segons afirma la denunciant a la policia, prometé a la treballadora que li oferiria un contracte de treball, alhora que se li insinuava reiteradament i li realitzava tocaments. La treballadora també ha referit menyspreus, insults i control per part del propietari, que no li permetia tenir vida pròpia fora del domicili. També li exigí mantenir relacions sexuals sota l'amenaça de treure-la de la casa si ella no hi accedia, fins el punt d'entrar a l'habitació on dormia la víctima a cops de martell tot causant-li ferides.

La Unitat de la Dona i la Família de la Policia Nacional el detingué davant la denúncia de la víctima, i s'espera que passi a disposició judicial pròximament.