Concentració a Palma per a denunciar la complicitat amb el genocidi, la resposta repressiva de la UIB i l'encobriment de les amenaces neonazis

Després de més de dues setmanes de lluita a la UIB, i amb la devastació de Rafah en marxa que incrementa dia a dia la xifra de 40.000 palestins assassinats des del passat octubre, des de l'Acampada per Palestina han anunciat que traslladen la mobilització als carrers i convoquen una concentració aquest dimecres, 5 de juny, per a exigir que cessi la complicitat institucional amb el genocidi sionista a Palestina. La concentració serà a les 20 hores, a la plaça de Cort de Palma.

«Denunciam la col·laboració amb Israel que mantenen les institucions, ja sigui mitjançant l'equidistància vetlada de la UIB o amb la compra-venda d'armes que impulsa el Govern espanyol. No oblidam que, tot i que ha tengut l'oportunitat d'anar molt més enllà del discurs abstracte que impregna la darrera declaració del Consell de Govern de la UIB, el Rectorat i el rector en persona no han abandonat la complicitat i s'han negat a reconèixer el genocidi que té lloc a Palestina i a tallar totes les relacions institucionals, econòmiques i acadèmiques amb Israel», han explicat.

A més, denuncien que la seva reposta ha estat la repressió, enviant la Policia espanyola a desallotjar la protesta pacífica «en lloc d'explorar totes les vies de diàleg amb una assemblea que ha esperat dues setmanes per poder-se trobar amb ell sense èxit, ha preferit escudar-se en el suport dels degans, que han fet un comunicat on demanen sancions per als estudiants solidaris amb Palestina, i criminalitzar la protesta amb l'inexplicable suport dels líders sindicals de l'STEI, CCOO, UGT, membres d'un Consell Social de la UIB que ha aprovat per unanimitat la 'condemna pública' dels insults que la protesta ha proferit al rector i a la UIB».

Des de l'Acampada per Palestina remarquen que aquest insults —«Jaume Carot, mentider!»— expliquen el darrer punt que condemnen amb aquesta concentració: «La minimització o directament l'encobriment per part del Rectorat i de les autoritats de govern de l'illa de les amenaces neonazis i l'agressió física feixista realitzades impunement per un alumne contra l'acampada fa poc més d'una setmana, a més del fet d'afirmar que nosaltres demanàrem tots els serveis d'aigua, WC i seguretat que el Rectorat decidí instal·lar durant l'acampada».

Finalment, els activistes per Palestina assenyalen que els arriba el suport de molts professors de la UIB que estan en desacord amb el comunicat dels degans. A més, destaquen que bastants treballadors, membres afiliats dels sindicats majoritaris i vinculats a les distintes plataformes propalestines, ens fan arribar la seva disconformitat total amb els representants dels seus sindicats al Consell Social de la UIB, Francesc Mellado (CCOO), Rafaela Sánchez (UGT) i Gabriel Caldentey (STEI).