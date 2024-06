L'Acampada per Palestina convoca una concentració a Palma: «Del rectorat a l'Estat, aturem el genocidi»

Després d'aixecar l'acampada el passat dijous, el col·lectiu Acampada per Palestina de la UIB ha decidit, com ja varen anunciar, estendre la lluita pels carrers de Palma.



Així, el col·lectiu ha fet públic aquest dissabte el cartell de la protesta que ha convocat per al pròxim dimecres, 5 de juny, a les 20.00 hores a la plaça de Cort de Palma.



Amb el lema 'De rectorat a l'Estat, aturem el genocidi', el col·lectiu vol denunciar «la complicitat amb el genocidi» a Palestina per part de les institucions i defensar els drets del poble palestí.



L'Acampada per Palestina de la UIB es va perllongar durant dues setmanes en les quals els estudiats varen organitzar nombroses activitats de conscienciació i van instar el Consell de Govern de la UIB a aprovar les seves demandes.



El final de l'acampada es va produir l'endemà que la Policia espanyola, a instàncies del rectorat, desallotges una protesta pacífica dels estudiats que van ocupar les instal·lacions del rectorat. Els estudiats exigeixen al rector que condemni el «genocidi» a Palestina, així com prendre mesures efectives per a lluitar contra l'ocupació sionista.

CONCENTRACIÓ A PALMA



DIMECRES 05/06

PL. DE CORT

20:00 H



DEL RECTORAT A L'ESTAT, ATUREM EL GENOCIDI pic.twitter.com/SMP7UCA1oi — Acampada per Palestina UIB (@Palestinaalauib) June 1, 2024