Dels 531 milions de pressupost, Cort en destinarà 250.000 al petit comerç

L'Ajuntament de Palma destinarà 250.000 euros en tot el 2024 per fer campanyes de promoció del petit comerç. El pressupost total de l'Ajuntament de Palma per a 2024 és de 531 milions d'euros, 43 milions més que l'any actual, tal com va anunciar el batle el passat 8 de novembre. La partida destinada a la promoció del petit comerç representa un 0.047 per cent del total del pressupost.

Així ho ha assegurat el batle de Palma, Jaime Martínez, en una trobada amb representants dels comerços del carrer Unió, entre els quals hi havia el president d'Afedeco, Antoni Gayà.

Segons ha informat el Consistori, Martínez ha comunicat a Gayà i a la resta de comerciants que les obres de la plaça del Mercat es licitaran el pròxim any, una vegada que ja existeix la dotació pressupostària per realitzar la remodelació.

Ja que les obres afectaran la resta en l'obertura del carrer Unió al tràfic, el batle considera necessari atendre les demandes plantejades per comerciants i restauradors en diverses qüestions.

Així, s'obrirà al carrer per carregar i descarregar mercaderies en horaris definits als propietaris de negocis, facilitant d'aquesta manera la seva feina diària.

Una altra de les accions anunciades pel batle és un major control de la velocitat perquè els vehicles autoritzats respectin el límit de 30 quilòmetres per hora establert.

+L'Ajuntament també col·laborà amb les associacions de comerciants del carrer Unió en la campanya de Nadal. Entre altres qüestions, es durà a terme una bonificació de les tarifes dels aparcaments municipals per facilitar la mobilitat durant les festes i que els negocis puguin oferir tiquets als clients que facin compres en els seus establiments, mesura que, s'estendrà a tots els pàrquings de Palma.