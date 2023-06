Jaime Martínez, investit batle de Palma amb l'únic suport dels regidors del PP

El candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha assumit aquest dissabte la batlia de Palma amb l'únic suport dels 11 vots del seu partit, durant el ple constitutiu de Cort, i després que cap candidat hagi obtingut la majoria absoluta requerida.

El Martínez ha rebut la vara de comandament de la mà del batle de Palma en funcions, Jose Hila. Així, Martínez ha jurat el càrrec seguint la fórmula: «Juro per la meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batle amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució espanyola com a norma fonamental de l'Estat així com l'Estatut d'Autonomia de les Balears».

Aquesta ha estat precisament la mateixa fórmula que han triat els regidors del PP de Palma, a excepció de la promesa en lloc del jurament. La votació ha estat nominal i ha donat com a resultat 11 vots per a Jaime Martínez, del PP; 8 vots per a Jose Hila, del PSIB; 6 vots per a Fulgencio Coll, de VOX; 3 per a Neus Truyol, de MÉS-Estimam Palma, i 1 per a Lucía Muñoz, d'Unides Podem.

