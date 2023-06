Sense acord amb VOX a Palma: El PP vol governar en solitari a Cort

El candidat de VOX a la batlia de Palma, l'exmilitar Fulgencio Coll, ha avançat aquest divendres que no votarà a favor de la investidura de Jaime Martínez (PP) la batlia de Palma «si no hi ha un canvi de darrera hora».

En una roda de premsa, Coll ha confirmat així que, després de la constitució del Consistori prevista per a aquest dissabte, quedarà a l'oposició i ha criticat que Martínez hagi preferit conformar un govern «dèbil» amb deu regidors més el batle.

El líder de l'extrema dreta a l'Ajuntament de Palma ha aclarit, en tot cas, que tampoc no votaran a favor de José Hila «per complir el compromís que no torni l'esquerra».

Coll ha lamentat que en cap de les tres converses que han mantengut no hagi estat possible arribar a una entesa «per la reiterada negativa i el tancament del PP».

Segons ha revelat, el PP no ha ofert «cap col·laboració més enllà d'algun pacte programàtic». Cal recordar que la voluntat de VOX era formar part del nou govern municipal.