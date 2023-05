El Tribunal Constitucional considera «raonable» que Vox no pugui visitar els centres educatius en horari lectiu

El Ple del Tribunal Constitucional ha resolt aquest dimarts un recurs d'empara interposat per Vox, en el qual els espanyolistes al·legaven que la Mesa del Parlament de les Balears no els havia permès fer visites als centres educatius públics en horari lectiu.

La sentència conclou que, en aquest cas, «la condicionalitat que la visita es desenvolupi fora de l'horari lectiu respon a paràmetres de racionalitat i proporcionalitat», ja que es va fonamentar en el fet que no alteràs el funcionament normal del servei.

Com ja va assenyalar la Conselleria d'Educació el gener de 2020, apel·lant al Decret de drets i deures dels alumnes, «permetre l'entrada a les aules mentre hi hagi activitat lectiva pot afectar el dret d'educació de l'alumnat».

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat la sentència a través del seu compte de Twitter, on ha assegurat que «mentre governi no deixarà que Vox entri a les aules».

Nota de prensa | El Tribunal Constitucional considera razonable que las visitas a los centros educativos por los diputados de Vox en el Parlamento de las Illes Balears se desarrollen en horario no lectivo https://t.co/9WORjHJp0S pic.twitter.com/LeDuKEJnTF

I mentres estiguem al Govern, no deixarem que hi entrin.



Som i serem amb docents, alumnes i equips directius; amb l’autonomia dels centres; amb un model educatiu d’èxit que fa anys que millora.



Diguem-ho alt i clar: la nostra educació no es toca i volem que faci feina en pau. https://t.co/EKO0zD77y2