Cort inicia les obres per a millorar la conservació de la murada renaixentista de Palma

L'Ajuntament de Palma ha iniciat aquesta setmana, al baluard de ses Voltes, les tasques de reposició de juntes de la murada renaixentista de Ciutat. Aquestes tasques de prevenció i reposició s'executen mitjançant el contracte de manteniment de la murada renaixentista, des de la zona de s'Hort del Rei i fins al Baluard del Príncep, un espai que suma 1.450 metres lineals i que aglutina bona part del patrimoni de Palma.

Aquestes tasques, que es varen adjudicar a l'empresa especialitzada Refoart, s'han iniciat en aquest tram després d'haver realitzat tot un seguit d'assajos amb diferents materials i colors que han rebut el vistiplau de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Així, s'està realitzant una reposició de les juntes als punts de la murada on s'ha detectat que havien desaparegut. Segons Cort, l'objectiu d'aquestes tasques, que permeten unir un material porós com és el marès, és «consolidar l'estructura de la murada evitant així l'erosió, preservar-la i evitar que hi proliferin les males herbes».