Orgull Llonguet celebrarà Sant Sebastià durant tres dies enguany

Com ja és tradició per a la celebració de Sant Sebastià a Palma el col·lectiu gastrofestiu que vol fomentar la identitat llongueta amb festes populars, Orgull Llonguet, ha tornat a organitzar els seus actes, enguany amb el lema 'No m'inflis el llonguet'.

Ja teniu el mocador?

Disponibles a Quart Creixent (C/ d’en Rubí, 5) pic.twitter.com/iX3qsJPbmm — Orgull Llonguet (@orgullllonguet) January 11, 2023

Aquest 2023, Orgull Llonguet torna a convocar els palmesans al carrer per a celebrar Sant Sebastià i ho fa amb tres dies de propostes populars: dimecres, 18 de gener, es faran les Llonguetades arreu de Palma, dijous, 19 de gener, serà la Revolta llongueta i divendres, 20 de gener, faran un Vermut ressacós.

Cal recordar que les Llonguetades són una iniciativa que ja du en marxa diversos anys i que té molt bona acollida. Es tracta de sopars de germanor entre llonguets -palmesans- previs la festa de Sant Sebastià.

Per tal de tenir un recull de totes les Llonguetades que es duran a terme el proper 18 de gener, l'entitat prepara cada any un mapa amb tots els llocs on se'n fan i els actes culturals que s'hi duran a terme.

Quins requisits ha de tenir una Llonguetada? Orgull Llonguet ens ho explica:

1- Sopar de llonguets. Si no se sopa de llonguets és alguna cosa, però NO és una Llonguetada.

2- Decorar de GROC. El groc és el color de Sant Sebastià, decorau l'espai on dureu a terme la Llonguetada amb paperí, globus, i tota cosa groga que trobeu!

3- Durant la Llonguetada hi ha d'haver un acte CULTURAL: un concert, una glosada, una ballada, un recital de poesia, teatre, el que volgueu. Disfrutem amb els nostre veïnats i veïnades de la cultura un vespre!