El concert d'Antònia Font per Sant Sebastià es trasllada a Son Fusteret per a poder acollir 18.000 persones

El concert d'Antònia Font a Palma, previst per al proper 28 de gener a Sa Riera com a punt final a les festes de Sant Sebastià de Palma, se celebrarà finalment a Son Fusteret per a poder acollir unes 18.000 persones.

Ho ha anunciat aquest dimecres la regidora de Participació Ciutadana, Clàudia Costa, durant la presentació de la programació de les festes de Sant Sebastià.

Costa ha explicat que a la nova ubicació, després de l'enorme acollida del concert, es podran garantir millor les condicions de seguretat, desplaçaments i mobilitat.

Pel que fa a la polèmica creada entorn al cost del concert, que serà gratuït, i a les crítiques de l'extrema dreta, l'edil ha reivindicat la música local i en català «al marge dels gustos personals».

Costa ha defensat que no troba «cap problema» que Palma pugui celebrar les festes aprofitant l'oportunitat de comptar amb un grup com Antònia Font per a un concert gratuït. «És un dels grups de retrobament generacional, que emociona molta gent que ho està coneixent o ho està tornant a conèixer», ha afirmat.

El batle de Palma, José Hila, per part seva, ha argumentat que la gent «té ganes de passar-ho bé» i ha afegit que «no juguen a això», en referència «als qui de tot han de fer crispació».