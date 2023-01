48 anys de l'esbucament de la Casa del Poble

Aquest dilluns, dia 9 de gener, per recordar que la Casa del Poble de Palma va ser esbucada el 9 de gener de 1975, l’associació Amics de la Casa del Poble, amb un audiovisual artístic a càrrec de Sofia Monteagudo Pons, professora de llengua, va organitzar la projecció d'un vídeo, filmat per Blanca Escuín, professora de plàstica.

El vídeo consistia en la narració en off del poema 'Furgant per les llivanyes i juntures, trobí el vell drac encara aferrissat.', que Maria Mercè Marçal, poetessa catalana, li va dedicar, a l'any 2000, a la primera poetessa en català Maria Antònia Salvà, nascuda a Palma, el 1869, sobre el seu poema 'D'un cactus", i com la pròpia Sofia anava exposant diverses fotografies, tant de distintes etapes de la Casa del Poble, en els seus anys d'apogeu, durant la guerra civil i després del seu esbucament; com de persones assídues, entre elles Aurora Picornell i les Roges del Molinar. A continuació del vídeo, també es varen projectar diferents imatges, com la de Salvem la Casa del Poble.

Les projeccions varen ser a la part superior de la paret d'un edifici contigu al solar on s’alçava la Casa del Poble, que albergava un patronat, una escola, una cooperativa, una biblioteca i un teatre; al carrer Reina Maria Cristina, 25 de Palma. Va ser un acte de record molt emotiu i força aplaudit per totes les persones que hi varen assistir.

Des de la inauguració oficial de la Casa del Poble, el 1924, va ser la seu de diferents organitzacions obreres i un dels escenaris principals de la Guerra de 1936-1939 a Mallorca. Atesa la seva ocupació per part dels militars revoltats durant el cop d’estat, així com la detenció dels seus ocupants, entre els quals hi havia Aurora Picornell, va ser l’espurna de la repressió i persecució de la població civil per motius ideològics.

Després de confiscar-la, els falangistes varen convertir la Casa del Poble en el seu emplaçament, establint-hi un centre de distribució d’armes, de detenció i de tortura. El 1975 el franquisme va fer esbucar l’edifici. Aquesta demolició va constituir, segons Amics de la Casa del Poble, un greu atemptat contra el patrimoni històric, cultural, artístic i obrer de Mallorca i, especialment, contra la memòria democràtica.

Poema 'Furgant per les llivanyes i juntures

Trobí el vell drac encara aferrissat.'

('D’un cactus', M.A. Salvà)

Furgant per les llivanyes i juntures

d’aquesta paret seca, entre mac

i mac d’oblit, entre les pedres dures

de cega desmemòria que endures,

et sé. I em sé, en el mirall fidel

del teu poema, aferrissadament

clivellar pedra de silenci opac

dona rèptil, dona monstre, dona drac,

com el cactus, com tu, supervivent.

Maria Mercè Marçal i Serra

Raó del cos, 2000